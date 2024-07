Savona, vetrine spente a Villapiana. Di Padova: "Lavoriamo alla ricostituzione dei Civ e analisi dei locali sfitti"

Vendesi, affittasi, cedesi attività. Villapiana è il quartiere più popoloso di Savona ma anche quello dove le botteghe storiche, attività gestite da generazioni, cercano di resistere ma non sempre ce la fanno. Non è facile per attività commerciali e artigiane che stanno vivendo una crisi generalizzata dei consumi, peggiorata dalla pandemia e dalle varie crisi come quella della guerra in Ucraina, che hanno fatto salire i prezzi delle materie prime e prodotti. Ad aggravare la situazione c'è anche un tessuto commerciale più disgregato rispetto al passato, quando c'erano i Comitati di commercianti o i Civ, i Centri integrati di via che riunivano più attività per iniziative legate al quartiere e alla valorizzazione del commercio. I piccoli, poi pagano anche la concorrenza della grande distribuzione.

Via Piave e via Torino sono tra le più colpite; a chiudere sono state attività di diverso genere, bar, macellerie, alimentari e dove non c'è il cartello affittasi i locali una volta dedicati al commercio sono stati trasformati in box.

"Sono qui da quasi 30 anni – dice un commerciante – ed è veramente dura. I prezzi sono saliti per tutti, le famiglie stanno più attente ai soldi che spendono, gli affitti sono cari, le tasse sempre più alte e una volta come commercianti eravamo più uniti. Ora non c'è nemmeno più un referente di zona, ognuno va per conto suo".

"Che ci sia una crisi nazionale non c'è dubbio – spiega l'assessore al Commercio Elisa di Padova – e proprio a livello nazionale Anci e Confcommercio vorrebbero fare uno studio sui Distretti del commercio. I Distretti permetterebbero di fare politiche di marketing e di promozione, ma la Regione Liguria, a differenza di Lombardia e Piemonte non li ha riconosciuti".

Palazzo Sisto, e Confcommercio, pensano al rilancio dei Civ per ravvivare il tessuto commerciale di questo e altri quartieri . "Anni fa c'era un Civ a Villapiana, oggi il tessuto è più disgregato – prosegue Di Padova – via Verdi è quella che si è più depauperata. Come amministrazione abbiamo sostenuto alcune manifestazioni nei quartieri che servono anche per promuovere il commercio".

Un altro tema annoso è la questione del caro affitti e dei tanti locali vuoti. "Con Confcommercio abbiamo partecipato ad un bando regionale di lotta agli sfitti – conclude Di Padova - per fare uno studio approfondito sui locali commerciali non affittati in città e sulle azioni per promuovere lo sviluppo locale. Sul fronte nuove aperture, come giunta, abbiamo deliberato la Tari e la tassa sulle insegne gratuite per i primi tre anni e il suolo pubblico gratuito il giorno dell'inaugurazione. Per noi le botteghe sono una componente importante del tessuto cittadino".