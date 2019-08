Doveva essere in carcere: 33enne nordafricano arrestato dalla polizia locale di Albenga

Questa mattina, il personale dell Polizia Locale di Albenga ha rintracciato un soggetto nordafricano, le iniziali M.Y. di 33 anni, sul quale gravava un ordine di carcerazione per cumulo di pene, emesso dal Tribunale di Savona in relazione a diversi reati tra cui rapina, violenza a pubblico ufficiale, invasione di proprietà, inottemperanza a divieti di dimora commessi nell'ultimo triennio.

L'uomo è stato accompagnato presso il carcere di Imperia per scontare una pena di 11 mesi e 25 giorni. Gli agenti dell'Ufficio Operativo di Sicurezza Urbana erano sulle tracce dell'uomo da qualche giorno e questa mattina, grazie all'attenta attività di indagine posta in essere, è stato possibile eseguire l'arresto.