Slitta per la seconda volta a causa del maltempo la manifestazione "30 all'ora" ad Albissola Marina

Non c'è veramente pace per la manifestazione educativa "30 all'ora" che domani, domenica 20 ottobre, avrebbe dovuto allietare il lungomare degli Artisti di Albissola Marina.

Un'occasione per parlare di sicurezza alla guida, di prudenza sulle strade, di disabilità, con un ospite speciale come il motociclista acrobatico Vanni Oddera, da anni impegnato in progetti dal forte valore umanitario.

Ma l'evento voluto da Autoscuola Delta e Celle Promotour slitterà per maltempo. "30 all'ora" era già stata programmata per il 22 settembre ma anche in quel caso un'Allerta Meteo aveva giocato contro. Così era stata annunciata per il rinvio la data del 20 ottobre. Ma anche stavolta il clima non si è rivelato clemente.

Adesso la data ipotizzata per lo svolgimento della manifestazione è quella del 22 dicembre.