Tutto pronto per il Palio Storico di Albenga: al via il 17 luglio per 4 giorni di immersione nel 13esimo secolo

Tutto pronto per il Palio Storico di Albenga in programma dal 17 al 20 luglio: quattro giorni tra storia, sfide e spettacoli. Da questa sera fino al 20 luglio, Albenga si immergerà nel 13esimo secolo per la 15esima edizione del Palio Storico. Il centro storico si trasformerà in un grande teatro all’aperto con taberne, giochi tra quartieri, spettacoli itineranti e cortei in costume.

Ecco il programma completo:

Giovedì 17 luglio

dalle ore 19.00 alle ore 22.30

ANTICHI MESTIERI DEI QUARTIERI

San Giovanni: Vico Rossi

Santa Maria: Piazza dei Leoni

Sant’Eulalia: Palazzo Oddo e Vico S. Eulalia

San Siro: Piazza San Domenico

CORTILE SCUOLE PACCINI

ore 20.15: Gara: TIRO CON ARCO

PIAZZA SAN MICHELE

ore 18.50: Benvenuto e presentazione dell’edizione 2025

ore 19.00: Entrata in Piazza del Corteo dei Quartieri

ore 19.10: Cerimonia di apertura e arrivo di Papa Innocenzo IV

ore 19.30: Partenza del CORTEO STORICO

ore 20.00: Spettacolo: ragazzi "Fantaparco"

ore 20.30: Spettacolo: Milfo Lo Buffon Giullare + Pederzini

ore 21.00: LA SASSAIOLA

ore 21.45: Intermezzo: Tamburini del Podestà

ore 22.00: Gara: LA FAMIGLIA MEDIEVALE

ore 22.30: Spettacolo: Compagnia Merli d’Acciaio

ore 23.00: Gara: TIRO ALLA FUNE

ore 23.15: Spettacolo: Merli d’Acciaio

ore 23.30: Spettacolo: Fiammetta

PIAZZA DEI LEONI

ore 22.00: Spettacolo: Chimica del Fuoco

ore 22.30: Spettacolo: Sonagli di Tagatam

SPETTACOLI NELLE VIE E PIAZZE

Piazza Trincheri • Piazza delle Erbe • Piazza San Domenico • Piazza Rossi • Via e piazza Torlaro • Piazza San Francesco

dalle ore 19.00 alle ore 00.30

Venerdì 18 luglio

dalle ore 19.00 alle ore 22.30

ANTICHI MESTIERI DEI QUARTIERI

(stessi luoghi del 17 luglio)

CORTILE SCUOLE PACCINI

ore 19.00: Gara: TIRO CON ARCO

PIAZZA SAN MICHELE

ore 19.30: Spettacolo: ragazzi "Chimica del fuoco"

ore 20.00: Gara: LA SASSAIOLA

ore 20.30: Intermezzo: Ordo Melodico

ore 21.00: Gara: LA FAMIGLIA MEDIEVALE

ore 21.30: Spettacolo: Sonagli di Tagatam

ore 22.00: Spettacolo: Milfo Lo Buffon Giullare + Pederzini

ore 22.30: Gara: TIRO ALLA FUNE

ore 23.00: Spettacolo: Compagnia del Vasto

ore 23.30: Spettacolo: Fiammetta

PIAZZA DEI LEONI

ore 22.00: Spettacolo: Compagnia del coniglio

SPETTACOLI NELLE VIE E PIAZZE

(dalle ore 19.00 alle ore 00.30 – stessi luoghi del 17 luglio)

Sabato 19 luglio

dalle ore 19.00 alle ore 22.30

ANTICHI MESTIERI DEI QUARTIERI

(stessi luoghi del 17 luglio)

CORTILE SCUOLE PACCINI

ore 19.00: Gara: TIRO CON ARCO

PIAZZA SAN MICHELE

ore 19.30: Spettacolo: ragazzi "Fantaparco"

ore 20.00: Gara: LA SASSAIOLA

ore 20.30: Spettacolo: Sonagli di Tagatam

ore 21.00: Gara: LA FAMIGLIA MEDIEVALE

ore 21.30: Intermezzo: Ordo Melodico

ore 22.00: Spettacolo: Milfo Lo Buffon Giullare + Pederzini

ore 22.30: Gara: TIRO ALLA FUNE

ore 23.00: Spettacolo: Merli d’Acciaio

ore 23.30: Spettacolo: Fiammetta

PIAZZA DEI LEONI

ore 22.00: Spettacolo: Chimica del Fuoco

ore 22.30: Spettacolo: Ordo Melodico

SPETTACOLI NELLE VIE E PIAZZE

(dalle ore 19.00 alle ore 00.30 – stessi luoghi del 17 luglio)

Domenica 20 luglio

dalle ore 19.00 alle ore 22.30

ANTICHI MESTIERI DEI QUARTIERI

(stessi luoghi del 17 luglio)

CORTILE SCUOLE PACCINI

ore 19.00: Gara: TIRO CON ARCO

PIAZZA SAN MICHELE

ore 19.30: Spettacolo: ragazzi "Chimica del fuoco"

ore 20.00: Gara: LA SASSAIOLA

ore 20.30: Intermezzo: Tamburini del Podestà

ore 21.00: Gara: LA FAMIGLIA MEDIEVALE

ore 21.45: Intermezzo: Ordo Melodico

ore 22.00: Gara: TIRO ALLA FUNE

ore 22.15: Cerimonia di chiusura e saluto a Papa Innocenzo IV

ore 22.30: PROCLAMAZIONE VINCITORI

EDIZIONE 2025 Premi: "Palio" e "Storicitá"

PIAZZA DEI LEONI

ore 22.00: Spettacolo: Chimica del Fuoco

ore 22.30: Spettacolo: Tamburini del Podestà

SPETTACOLI NELLE VIE E PIAZZE

(dalle ore 19.30 alle ore 00.00 – stessi luoghi del 17 luglio)

Tutti i giorni (19.00–22.30)

Laboratori e creatività per bambini a cura di Linda Castiglione - Via Martiri della Libertà 45 - Prenotazioni: +39 370 3725856.

Gli artisti dell’edizione 2025

I Quartieri del Centro Storico di Albenga

Compagnia d’Arme Merli d’Acciaio

La compagnia del Coniglio

Milfo lo Buffon Giullare

Pierpaolo Pederzini

Sonagli di Tagatam

I Tamburini del Podestà

La Chimica del Fuoco

Ordo Melodico

Fiammetta

Fantapark

Fantapark (fattoria didattica).