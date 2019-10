Crisi Funivie, il Pd di Cairo: "600 posti di lavoro a rischio"

"Le Funivie sono in crisi. Noi non sappiamo di chi sia la colpa e non vogliamo puntare il dito su nessuno. Sappiamo solo che in precedenza l'allora sottosegretario ai trasporti Rixi non ha mai fatto e detto nulla su questa vicenda e ugualmente ha fatto la Regione" commenta il Pd di Cairo Montenotte.

"Ora in perfetto stile Lega si scaricano le colpe di questa situazione sull'attuale Governo, che però è in carica da poco più di un mese. Sta il fatto che c'è il rischio concreto di mettere in difficoltà l'intera filiera del carbone. Le conseguenze sarebbero devastanti visto che si parla di 600 posti di lavoro".

"Perdere 600 posti di lavoro vorrebbe dire trasformare una valle con evidenti problemi occupazionali in una valle di lacrime. Se non c'è lavoro la gente scappa dal Val Bormida. Senza lavoro non c'è futuro" concludono dal Pd cairese.