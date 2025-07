Millesimo, minoranza all'attacco: "Delusi e sconcertati dalla situazione in cui versa il nostro Comune"

"In qualità di Capogruppo del Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Millesimo “SìAmoMillesimo”, delusi e sconcertati dalla situazione in cui versa il nostro Comune, con la presente desideriamo renderne partecipe la collettività anche se, sicuramente, avrà già avuto modo di prendere tristemente atto dei fatti che seguono. Come abbiamo tentato di porre in evidenza, manca la corretta attenzione nella gestione del Comune, nelle piccole come nelle grandi cose e questa preoccupante e svilente realtà emerge in maniera palese dal semplice sguardo come dimostrano le fotografie allegate. Riteniamo che chiunque, semplicemente passando per il paese possa notare senza necessità di particolari competenze e attenzioni, lo stato di abbandono e di degrado che riguardano Millesimo". Si apre con queste parole la nota stampa firmata dalla capogruppo consiliare di minoranza “SìAmoMillesimo”, Manuela Benzi.

"Tante sono le persone che manifestano la loro indignazione e il loro più profondo dispiacere per le misere condizioni in cui si trova il nostro amato Paese; numerosissime le situazioni create dalla noncuranza, dalla superficialità, del pressapochismo ormai ampiamente dimostrati - si legge ancora nella nota - Di seguito, a titolo di mero esempio, ne citiamo alcuni. Il Cimitero centrale è luogo di incuria e di abbandono nella loro massima espressione; molte persone lamentano di non poter accedere al luogo sacro dove riposano i loro cari a causa della massiccia presenza di erbacce e di arbusti che, oltre a ospitare animali di ogni genere (serpi comprese) con i pericoli che ne derivano, rendono difficile camminare soprattutto a persone avanti con gli anni e impossibile accedere alle persone disabili. Non manchiamo di aggiungere che la situazione ora descritta individua anche il mancato rispetto nei confronti dei defunti".

"Il parcheggio adiacente all’accesso a Via Mazzini, nei pressi della Chiesa di San Rocco, risulta “al buio” da tempo; pare superfluo specificare la difficoltà e il pericolo nel caso di accesso nelle ore notturne - continuano dalla minoranza - In Via Delfino, lato sinistro in direzione Casello autostradale, il parcheggio risulta da tempo occupato dalle stesse auto, presumibilmente in sosta in attesa di riparazione, che impediscono il libero e sicuro transito delle persone a cui si aggiunge l’evidente e comprovato pericolo per chi si muove con la carrozzina. E’ sufficiente avvicinarsi alle cosiddette isole ecologiche che ospitano i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani (che dovrebbe essere differenziata) per rendersi conto della precaria e degradante situazione come rappresentato dalle fotografie allegate che non possono rendere conto del fetore".

"Della lunga serie di fatti che colpiscono il nostro Paese lasciato a sé stesso e privato del dovuto rispetto e decoro, di cui abbiamo portato soltanto pochi esempi, fa parte l’ultimo in ordine cronologico a dire poco raccapricciante. La penosa visione della pavimentazione composta da sampietrini di porfido “posati a secco” del nostro bellissimo centro storico (Millesimo…uno dei Borghi più belli d’Italia!!!), è stata deturpata dalla posa di asfalto a freddo posto in sostituzione dei sampietrini divelti. Riteniamo che chiunque, senza preparazione tecnica, senza competenza alcuna, senza capacità di gestione e di organizzazione, senza la minima esperienza nel settore possa facilmente comprendere che non si sostituiscono i sampietrini (pavimentazione adatta al centro storico che come tale deve essere rispettato e mantenuto) con un “tacon” (detto in valbormidese) che nulla ha a che vedere con il ripristino che avrebbe comportato il riposizionamento su sabbia dei sampietrini divelti. Ci scusiamo con i nostri concittadini valbormidesi per avere utilizzato un termine dialettale che non rende appieno l’idea: il termine “tacon” infatti è troppo fine e delicato per essere utilizzato in questo frangente. Da millesimesi siamo sconcertati da tanta grettezza e spregio così ampiamente espressi" concludono dal gruppo guidato dalla consigliere Manuela Benzi.