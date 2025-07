Il sindaco Garofano replica al gruppo di opposizione "SìAmoMillesimo": "Sciacallaggio politico, così si danneggia l’immagine del paese"

"Minoranza lontana dalla realtà, lanciano invettive puerili su argomenti da comari a cui peraltro è già stato posto rimedio, perché si vede che non hanno altro da dire. Siamo sempre pronti ad ascoltare suggerimenti da tutti, minoranza compresa ovviamente, ma non condividiamo il loro modus operandi perché è a danno del paese. Infatti, riteniamo inaccettabile che venga minata l'immagine di Millesimo per un bieco sciacallaggio politico". Il sindaco Francesco Garofano replica al gruppo di opposizione "SìAmoMillesimo".

"Gli basterebbe farsi un giro, per vedere l'attenzione e la cura con cui si tiene pulito e ordinato il nostro paese poiché poniamo sempre massima attenzione a tutti gli aspetti quotidiani dalla pulizia, allo sfalcio all'illuminazione si sta intervenendo in tutte le aree. Anziché fare due foto gli basterebbe andare a fare un giro nei nostri tre cimiteri per vedere che sono in ordine, sebbene presentino note criticità strutturali che non si risolvono con uno schicco di dita, e gli basterebbe anche fare un giro per vedere che il furgone del meccanico non è più sui marciapiedi".

"Per quanto riguarda il conferimento di prossimità dei rifiuti, un lusso che stiamo cercando di mantenere, può capitare che i bidoni siano pieni certi giorni della settimana e magari in estate con il caldo capita persino che siano maleodoranti sebbene siano ovviamente programmati i lavaggi con il gestore, ma viste le loro lamentele, a questo punto, aspettiamo di registrare la loro soddisfazione se in futuro saremo costretti a cambiare sistema di conferimento", prosegue il primo cittadino.

"L'unico aspetto su cui con l'ufficio tecnico è stato effettivamente fatto un errore di valutazione in vista della processione della Madonna del Carmine per impedire inciampi, è l'asfalto a freddo in via Roma e infatti ho disposto di anticipare l'intervento previsto di sistemazione della pavimentazione - conclude Garofano - In ogni caso, voglio rassicurare la minoranza, che per loro sfortuna sono molto più numerosi gli attestati di stima e soddisfazione dei cittadini, con i quali abbiamo costruito un rapporto di grande collaborazione e che a differenza loro dimostrano più rispetto per il lavoro di chi cerca di fare il meglio per il nostro paese, dipendenti compresi".