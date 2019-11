Il consigliere regionale Andrea Melis (M5S) parteciperà alla camminata per la Madonna degli Angeli a Savona

Annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Melis: "La tristemente nota vicenda della piccola chiesa della Madonna degli Angeli sul monte Ornato, alle spalle di Savona, al cui bando per la sua messa in sicurezza il Comune ha deciso di rinunciare, sarà protagonista, domani sera con partenza alle 19.30 da Piazza Sisto IV e arrivo alla chiesetta, di una camminata non competitiva con le fiaccole.

Evento cui parteciperò per ribadire il mio sostegno e sensibilizzare le istituzioni cittadine sull'importanza del nostro patrimonio storico e ambientale, la cui tutela e salvaguardia dovrebbero essere valori imprescindibili".

Il consigliere regionale Andrea Melis assicura il proprio appoggio all'evento e auspica si trovino soluzioni per restituire ai cittadini un luogo del cuore oltre che un bene culturale e storico della collettività.