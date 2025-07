Carcare, Fratelli d'Italia tuona: "Impegni elettorali disattesi. Aumentano le entrate per sanzioni amministrative e cresce la Tari"

A seguito dell’assestamento di bilancio, recentemente approvato in Consiglio Comunale dall’attuale Amministrazione cittadina, è il Circolo Fratelli d’Italia di Carcare, attraverso il suo presidente Riccardo Boffa, a voler condividere alcune osservazioni con la cittadinanza criticando l'operato della Giunta.

Considerate le variazioni di bilancio attuali, "e collegandole a quelle precedenti", l'accusa verso la maggioranza è quella di essere responsabile di "un aumento significativo delle spese di gestione dell’ente, soprattutto in parte corrente" a fronte di "un numero ridotto di investimenti in conto capitale, pianificati sul territorio".

"Sono stati ad esempio stanziati, un importo pari a 50mila euro per la manutenzione del verde pubblico e parallelamente altri 20mila per l'agenzia di recupero crediti, scegliendo di esternalizzare due servizi fondamentali che prima erano gestiti in economia dagli Uffici, con una spesa complessiva che supera i 70mila euro" affermano dal circolo carcarese del partito. "Anche una parte dell’avanzo di amministrazione, pari a 100mila euro, è stato destinato non a opere pubbliche o interventi strutturali, ma a copertura di spese correnti. Una scelta che, pur legittima, solleva interrogativi sulla capacità dell’ente di mantenere in equilibrio i propri conti senza ricorrere a risorse straordinarie" continuano.

C'è poi un capitolo particolare che desta l'attenzione del partito di minoranza. "Il bilancio prevede - continuano nella loro nota da Fratelli d'Italia - un incremento delle entrate da sanzioni amministrative per circa 30 mila euro, da collegare alle recenti attività di controllo nei confronti delle attività commerciali e l'iniezione di oltre 500.000 euro di oneri di urbanizzazione, legati a nuovi insediamenti che l'amministrazione comunale non è stata in grado di giustificare in sede di Consiglio, visto che tra 5 mesi finisce l'anno."

Per quanto riguarda la Tari, "è stato affermato che non vi siano stati aumenti diretti - commentano - Tuttavia, le bollette recentemente recapitate a cittadini e imprese riportano effettivi aumenti, riconducibili hanno detto alla componente perequativa introdotta da Arera, dichiarazioni verso le quali nutriamo dei dubbi. Riteniamo comunque fondamentale che ogni variazione tariffaria venga comunicata in modo trasparente e puntuale".

"In aggiunta, si prevede un ampliamento della pianta organica con nuove assunzioni. Una scelta che, per essere pienamente condivisibile, deve essere accompagnata da un miglioramento tangibile nei servizi offerti, soprattutto in un contesto in cui il paese manifesta un bisogno concreto di manutenzione ordinaria, attenzione al decoro urbano e sostegno alle attività locali" proseguono dalla minoranza.

"L’attuale Amministrazione continua a richiamare in modo ricorrente la precedente gestione, dimenticando che, nel corso della storia della Repubblica Italiana, molti Comuni si sono trovati ad affrontare situazioni finanziarie complesse. Oggi, però, ciò che i cittadini si aspettano non sono giustificazioni, ma una gestione concreta e responsabile" concludono.