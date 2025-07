Albenga, FdI riunisce i circoli della Riviera per un confronto sulla sicurezza urbana

Una riunione congiunta sulla sicurezza urbana si è tenuta nella sede del circolo albenganese di vico alla piazza San Francesco, che nel corso dell’assise è diventata anche la sede ufficiale di FdI di Ceriale. L’incontro ha riunito i rappresentanti dei circoli di Fratelli d’Italia di Albenga, Alassio e Ceriale, insieme ad esponenti della società civile, evidenziando un fronte comune sulle sfide che i centri urbani della Riviera devono affrontare.

Al centro della discussione, la relazione di Claudio Parodi, già comandante — oggi in pensione — della stazione dei Carabinieri di Alassio, che ha analizzato in modo approfondito le problematiche relative alla sicurezza urbana di Albenga. La presentazione di Parodi ha offerto spunti di riflessione e ha permesso di delineare un quadro chiaro delle criticità presenti sul territorio albenganese, fornendo materia per i consiglieri comunali Podio, Lugani e Tomatis per presentare una loro proposta in Consiglio comunale.

Il dibattito è stato moderato con attenzione da Roberto Tomatis e Roberto Crosetto, che hanno facilitato lo scambio di idee e il confronto tra i partecipanti.

"La riunione sottolinea l’attenzione del partito verso un tema cruciale per la qualità della vita dei cittadini – fanno sapere i responsabili dei tre circoli –. L’obiettivo è quello di individuare strategie efficaci e proporre soluzioni concrete per migliorare la percezione e la realtà della sicurezza nelle comunità locali".

"L’iniziativa congiunta dei circoli di Albenga, Alassio e Ceriale – conclude Invernizzi, consigliere regionale di FdI – dimostra una volontà di collaborazione e coordinamento per affrontare problematiche che trascendono i confini dei singoli comuni. Regione Liguria, sulla sicurezza, ha investito 5,7 milioni per la videosorveglianza in oltre 140 comuni liguri, dimostrando attenzione per i territori impegnati nella tutela delle comunità".