Giustenice, iniziati i lavori di efficientamento energetico per l'edificio comunale “Rifugio escursionistico Cascina Porro”

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di efficientamento energetico per l’edificio comunale “Rifugio escursionistico di Cascina Porro” nel comune di Giustenice.

L’amministrazione comunale aveva ricevuto un finanziamento governativo di 50 mila euro per dare esecuzione all’opera.

L’intervento previsto si concentra sul soddisfacimento di punti molto sensibili per un edificio adibito ad uso di rifugio escursionistico e posizionato ad ottocento metri sul livello del mare, in particolare si è cercato di razionalizzare i consumi energetici al fine di garantire un migliore confort ed un’ importate riduzione dei consumi energetici.

Per raggiungere tali scopi si interverrà principalmente sulla ristrutturazione del sistema di riscaldamento attraverso la sostituzione dell’attuale caldaia a GPL, utilizzata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, con caldaia a legna/pellet e tramite l’installazione di un impianto solare termico finalizzato a soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria della struttura. A tal proposito, è prevista l’installazione di 4 pannelli solari termici sulla copertura dell’edificio del tipo verticale con superficie lorda unitaria intorno ai 2,51 mq per un totale di 10 mq. e di un bollitore solare da 1.000 lt di capacità di accumulo, da posizionarsi o all’interno della centrale termica esistente.

Investire nell’efficientamento energetico negli edifici pubblici ha una molteplice e positiva valenza infatti aumentando l’efficienza energetica di un edificio, oltre che a fare aumentare il valore dell’immobile stesso, permette di diminuire i consumi energetici a beneficio delle casse pubbliche, consentendo di praticare la politica di contrasto ai cambiamenti climatici e facendo così del bene all’ambiente perchè riducendo i consumi si riduce l’inquinamento e le emissioni.