Savona, intervento di bonifica per il linoleum della scuola media Guidobono

In particolare, sono stati fatti due campionamenti con successive analisi, mediante la tecnica SEM (Microscopia Elettronica a Scansione) per verificare la presenza di fibre di amianto aerodisperse nei locali più a rischio, come aula insegnanti, aula magna, aula musica e uffici. I rapporti di prova hanno escluso la presenza di fibre aerodisperse, confermando l’assenza di un rischio immediato per la salute.