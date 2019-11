Guasto al camion: autotrasportatore contro il guard rail all'uscita autostradale di Pietra Ligure

Incidente sull'uscita autostradale di Pietra Ligure. Un camionista di 51 anni, a causa di un improvviso guasto tecnico al suo veicolo, è andato ad impattare contro il guard rail.

Tempestivo l'intervento dei militi di Pietra Soccorso, che hanno porto all'uomo le prime medicazioni. Fortunatamente l'autotrasportatore è uscito quasi illeso, solo con un lieve trauma al ginocchio.

Sull'area presenti anche i Vigili del Fuoco per verificare eventuali pericolosità del mezzo fermo e gli Ausiliari della viabilità per gestire il traffico. Si raccomanda la prudenza a causa del mezzo fermo in avaria sulla sede stradale, considerando anche le piogge odierne che rendono viscido l'asfalto.