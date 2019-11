Elena Gandolfo di Borghetto Santo Spirito tra i protagonisti di un importante evento ad Aosta sulle Maschere Italiane

La “Principessa Perseghina” di Borghetto Santo Spirito tra i protagonisti di un incontro di grande valore artistico e culturale ad Aosta.

Si è svolto infatti venerdì 8 novembre nella splendida cornice del Castello Gamba a Châtillon in Valle d’Aosta l’incontro tra la delegazione del Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane e l’Amministrazione Regionale.

Ricordiamo a tal proposito che Elena Gandolfo, del Forum Culturale Borghetto Santo Spirito, che impersona la maschera tradizionale della Principessa Perseghina, è anche referente per tutta la Regione Liguria in seno al Coordinamento Nazionale Maschere Italiane.

Ricordiamo gli altri rappresentanti presenti nell’incontro valdostano per il Centro di Coordinamento: il presidente Maurizio Trapelli Dsèvod di Parma con i due vicepresidenti vicari Valerio Corradi del Bacanal del Gnoco di Verona e Giusy Sardo, Regina Cunèta e Re Biscottino di Novara, Edy Betemps de le Landzettes della Valle d’Aosta, Leandro Falletti, il Biciolano di Vercelli e numerosi personaggi in rappresentanza di vari Carnevali d’Italia.

L’incontro ha avuto lo scopo di illustrare quali sono le origini e lo scopo del Centro di Coordinamento Maschere Italiane e di tracciare le basi di un protocollo d’intesa tra la Regione Valle d’Aosta e il Centro per la promozione del territorio attraverso le Maschere e le loro attività, non solo carnevalesche ma in un ambito culturale a 360°, che si svolgono sull’intero territorio nazionale.