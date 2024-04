Savona, l'Archivio di Stato sospende i servizi al pubblico: "Causa gravissima carenza d'organico"

"Siamo spiacenti di comunicare che, causa gravissima carenza di organico, l'Archivio dovrà osservare un periodo di sospensione dei servizi al pubblico in presenza, finché non saranno trovate risorse sufficienti a permettere l'apertura della sala studio nel rispetto delle regole minime di sicurezza per l'utenza e per il personale".

A comunicare lo scorso 15 aprile la temporanea sospensione del servizio al pubblico in presenza, l'Archivio di Stato di Savona di via Valletta San Cristoforo.

"Rimangono garantite le ricerche per corrispondenza, quindi qualora si tratti di documenti singoli (ad esempio foglio matricolare) o pratiche facilmente reperibili (ad es. fascicolo pratica edilizia), invitiamo a contattarci tramite i nostri canali istituzionali (peo as-sv@cultura.gov.it e modulo di contatto - informazioni - sul sito https://archiviodistatosavona.cultura.gov.it/contatti/) e sarà nostra cura fornire tutte le indicazioni utili per la ricerca. Invitiamo come sempre a consultare il nostro sito archiviodistatosavona.cultura.gov.it per informazioni e comunicazioni" puntualizzano.

Già nell'agosto del 2023 l'Archivio di Stato di Savona aveva annunciato che sarebbe stato aperto esclusivamente su prenotazione.

La carenza di organico nel settore pubblico riguarda tutti i settori e proprio nel luglio dell'anno scorso le organizzazioni sindacali avevano lanciato l'ennesimo allarme.

Si era infatti tenuto un incontro della Conferenza Permanente dei Servizi Pubblici su convocazione del Prefetto di Savona su richiesta delle sigle Cgil, Cisl e Uil e dalle relative categorie della Funzione Pubblica. I sindacati avevano denunciato la grave situazione di carenza di organico diffusa in tutti gli Uffici Periferici delle amministrazioni dello Stato e della funzionalità dei servizi pubblici sul territorio, come dimostra il caso dell'Archivio di Stato.