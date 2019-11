Oroscopo di Corinne: la settimana dal 15 al 22 novembre

ARIETE: Avrete spesso la luna di traverso tendendo ad ingigantire problematiche o a fare di ogni erbaccia un fascio… Suvvia riponete quell’aria accigliata e assaporate le minute gioie quotidiane, frequentate gente positiva, evadete, se potete, dalla routine, rinnovatevi interiormente ed esteriormente, andatevi a mangiare una cena o una pizzetta con chi diletta e mandate a quel paese chi ha mille pretese. Propensione ad infreddature, infiammazioni e doloretti sparsi.

TORO: La settimana non sarebbe malvagia se non fosse per delle questioni da chiarire, dei conti da far quadrare e qualcheduno avente il potere di farvi arrabbiare! Due persone, oltretutto, ficcheranno il naso nelle vostre faccende private con l’intento di sciupare un’amicizia o una collaborazione. A ciò si aggiungono delle chiamate inaspettate, un viavai di uscite ed entrate, degli sbuffi intermittenti e degli attimi gaudenti alternati a missive sorprendenti. Incomodi intestinali.

GEMELLI: Apparirete tesi e nervosetti al punto di riprendere bruscamente gli stolti e gli inetti… Ma poiché esiste la legge di compensazione con Marte gaudente debellerete una nota stridente, accaparrandovi un minimo di pace ma lungi da chi approfitta sempre della vostra disponibilità. Chi è ben appaiato si prepari ad una dichiarazione mentre chi non ne può più di una storia senza arte né parte opti per una drastica risoluzione. Curate l’alimentazione e andate a dormire presto.

CANCRO: Saturno sproloquia contribuendo a scompigliare delle giornate che anelereste essere più decenti e clementi … Invece vi toccherà trottare, far da messaggeri, pacieri, consiglieri, organizzatori, trascurando le vostre necessità… Una donna che ben conoscete andrà nel pallone, un maschio vi snobberà o irriterà e da fuori una insolita richiesta o novella giungerà … Minuta trasgressione mangereccia o ritrovo più ruspante di una gallina. Sabato movimentato.

LEONE: Non è che il periodo sia eccelso e così, tra una rogna e una magagna, tirerete la carretta sperando di vedere presto un po’ di luce ed avere meno sfighetta… Eppure con Marte in vena di elargizioni gioirete per una risposta, un evento o un impensato accadimento così come scambiare quattro ciance con una deliziosa personcina solleverà quel morale giacente in cantina. Non trascurate un disturbo e sulla strada siate attenti al fine di non incappare in inconvenienti… Domenica strana.

VERGINE: Scrollatevi di dosso apatia e pigrizia: è ora di agire, inquadrare sbilenche faccende e darvi una smossa al fine di mutare ciò che non aggrada o che ha fatto pensare e penare!!! Novità provenienti dalla famiglia, dall’amore, dalle amicizie, dal lavoro, dal telefono o dalla carta stampata, compresa una bolletta o richiesta di pagamento da verificare… Inconvenienti burocratici e bisticci con saccenti, curiosoni e maldicenti. Cena sfiziosa o festa a cui aderire senza indugiare.

BILANCIA: Marte fa l’antipatico generando malumore, tensione, agitazione e rendendo i ritmi lavorativi abbastanza faticosi. Molta attenzione andrà usata nelle transazioni, negli affari e negli acquisti dove non tutto sarà come sembra… Nel trattare con certa gente abbastanza ottusa e scarsamente intelligente perderete le staffe mentre, in amore, ci sarà sia chi ansimare e chi fa battere il cuore… Il freddo può divenire un acerrimo nemico: quando uscite copritevi adeguatamente.

SCORPIONE: State pian piano riprendendovi da un periodo infecondo ma prima di tripudiare dovete ancora pazientare perché qualche inghippo, spuntando dal nulla, avrà il potere di innervosirvi od angustiarvi. Rammentate altresì che il rispetto è alla base di qualsiasi relazione e che se questo, da una parte o dall’altra, viene meno, un patatrac è assicurato così come una faccenda finanziaria andrà in fretta delucidata. Fastidi a schiena, intestino, gola, stomaco o articolazioni.

SAGITTARIO: Tempi duri per i sognatori o i troppo buoni… Difatti vi scontrerete con tanta di quella stupidità dal non capire dove stia il confine tra normalità e anormalità ma fatevene una ragione e godetevi appieno una ripresa psicofisica o uno splendido attimo fuggente da gustare fino in fondo. In questo preludio invernale tutto può accadere: dal sogno che si avvera alla disillusione inattesa, dalla spesa imprevista alla soddisfazione ambita… Non disdegnate un invito e rinforzate le difese immunitarie.

CAPRICORNO: Tratterete con individui lunatici o antipatici abili nel collocare egoismo ed interessi al di sopra di tutto ma, anziché mugugnare, contrastateli con frecciatine mirate affinché capiscano che nulla gli è dovuto e poi rilassatevi specie se recenti accadimenti hanno irritato! Tra coppiette scompaginate si insinueranno rosicchianti tarletti e quantunque la goccia traboccasse dal vaso un litigio è quasi assicurato. Combini carini nel week end e notiziola atta a sbalordire.

ACQUARIO: Non agitatevi, non impuntatevi, non inalberatevi: queste risultano essere attualmente le regole fondamentali per portare termine ciò che vi siete prefissati … Fattibili dei fermenti tra le pareti domestiche o in un habitat piuttosto disorganizzato. Un progettino lambirà taluni innamorati mentre una preoccupazione sfiorerà chi ha congiunti anziani o malati. Un componente del nucleo domestico andrà spalleggiato mentre un posteriore soggetto farà uscire dal seminato…

PESCI: Dal cielo riceverete buone influenze: approfittatene per concludere un affare, non farvi infinocchiare, incentivare quello che interessa, far quadrare dei conti, pensare di più a voi stessi! Un neo sarà costituito da un’asprezza, un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o consulente a cui chiedere un grande favore o da andare a trovare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione…Fastidi da vento o pioggia.