Il Bormida fa paura: a Cairo chiusa la strada per Ferrania, a Dego l'area vicina al cimitero

Preoccupazione per il livello del Bormida anche a Cairo Montenotte e a Dego. In particolare, a Cairo, è stata chiusa la strada che porta in frazione Ferrania.

Anche il sottopasso lungo la Sp29 resterà chiuso fino a domattina.

A Dego, invece, è stata interdetta al traffico per ragioni di sicurezza l'area circostante al cimitero.

A Cengio, nell’attesa dell’intensificarsi delle piogge previsto per il pomeriggio-sera, si registrano i primi allagamenti negli orti adiacenti il corso del fiume nonostante il livello idrometrico sia momentaneamente in calo.

Numerose specie animali fluviali cercano rifugio dalla furia dell'acqua. Nel video, una nutria a Cairo Montenotte.