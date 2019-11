Rialto in ginocchio, strade inagibili e cittadini isolati. Ora preoccupano i servizi essenziali (FOTO e VIDEO)

"Il Comune è in ginocchio". E' tanto lapidario quanto chiaro il messaggio sul complicato momento che sta vivendo Rialto, paesino dell'entroterra finalese, lanciato questa mattina dopo l'incontro col ministro alle infrastrutture Paola De Micheli dal vicesindaco Marco Calcagno.

Non si contano infatti i disagi e le frane verificatesi sul territorio comunale, disseminati in ognuna delle principali strade e in alcune luoghi di interesse comune, come il cimitero ed il campo sportivo.

"Abbiamo sei frazioni isolate - commenta Calcagno - riuscendo ad aprire una comunale potremmo liberarne soltanto due. Non sappiamo come arrivare ai cittadini coi servizi essenziali, come la raccolta rifiuti o ci fosse bisogno di un'ambulanza".

Il ripristino dei servizi è quindi la priorità per l'amministrazione comunale. Con la SP 17 franata in più punti, oltre ai problemi su alcune strade isolate, sono circa 200 le persone ad oggi isolate.