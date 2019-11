Val Bormida isolata, Ardenti (Lega): "Abbiamo già sopperito a tutte le criticità sanitarie"

Annuncia Paolo Ardenti, vicecapogruppo Lega in consiglio regionale ed esponente II Commissione Sanità e Sicurezza: "A seguito del crollo del viadotto sull’autostrada A6 Torino-Savona si sono verificate le seguenti criticità principalmente negli ospedali di Savona e Cairo Montenotte.

Per quanto riguarda l’Ospedale di Savona l’arrivo del personale residente in Val Bormida, per le ovvie difficoltà di collegamento, è stato sopperito attraverso il cambio turno con personale residente nell’area del Savonese.

Raddoppiata fino alle ore 20 di oggi l’automedica operativa sull’area savonese. Per quanto riguarda l’Ospedale di Cairo Montenotte; sono in fase di riprogrammazione gli interventi di Day Surgery previsti per stamane (6 interventi urologici). Indirizzati presso l’Ospedale di Ceva 5 pazienti per l’esecuzione di emodialisi programmate per questa mattina. Le dialisi previste nel pomeriggio verranno eseguite regolarmente presso l’Ospedale di Cairo Montenotte.

Sul territorio della Val Bormida è stato raddoppiato fino alle ore 8 di domattina il servizio di automedica. Un paziente in codice giallo respiratorio è stato inviato dalla Centrale Operativa 118 ieri pomeriggio all’Ospedale di Ceva. Attualmente i mezzi di soccorso da e per Savona transitano scortati attraverso la carreggiata sud dell’autostrada A6 Torino–Savona.

Il personale che deve prendere servizio presso l’Ospedale di Cairo Montenotte e proveniente dalle aree del Savonese e del Finalese e viceversa, può raggiungere le proprie sedi operative attraverso le direttrici provinciali Albisola-Stella-Giovo-Pontinvrea-Giusvalla-Dego e Loano-Bardineto-Calizzano-Millesimo. Il personale infermieristico e di supporto presso l’Ospedale di Cairo ha preso regolarmente servizio stamattina. La situazione operativa del Dipartimento di Prevenzione è nella norma in tutte le sedi".