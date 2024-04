Lavori all'Ospedale di Cairo: trasferiti a Carcare l'Ufficio protesi e ausili e l'Ufficio Medicina Legale e Commissione Invalidi Civili del Distretto Bormide

Nel rispetto dei programmi legati al PNRR ed in linea con le indicazioni contenute nel Decreto ministeriale 77/2022 sulla riorganizzazione della Medicina territoriale, l'Ospedale di Cairo è da qualche tempo interessato da importanti lavori di ristrutturazione ed ammodernamento.

Per rendere possibile la realizzazione di tali interventi la direzione ospedaliera rende noto che l'Ufficio protesi e ausili e l'Ufficio Medicina Legale e Commissione Invalidi Civili del Distretto Bormide verranno trasferiti a Carcare presso la sede Distrettuale di Via del Collegio 18, al piano secondo: "Il trasferimento inizierà domani: il nostro personale lavorerà al trasloco durante il ponte del 25 aprile e nei giorni a seguire per rendere gli uffici completamente operativi a partire da giovedì 2 maggio”.

Per quanto riguarda l'attività dell'Ufficio protesi durante questo breve periodo sarà comunque possibile inviare le richieste tramite email all'indirizzo protesica.carcare@asl2.liguria.it oppure contattare gli operatori telefonicamente ai numeri 019 500 9383 / 9393, come sempre attivi da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

Il Servizio Medicina legale rimarrà contattabile ai numeri 019.500.9616/9611/9609 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

"Ci scusiamo con gli utenti per l'eventuale disagio confidando che tutta la popolazione potrà nel futuro usufruire di un ospedale distrettuale e di ambulatori più moderni confortevoli".