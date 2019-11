Acquazzone su Finale, via Concezione e via Bolla invase dall'acqua (FOTO e VIDEO)

Il violento ed improvviso acquazzone che intorno al mezzogiorno di oggi ha colpito la riviera ligure non ha risparmiato Finale Ligure, trasformando parte di via Bolla e via Concezione in un acquitrino.

La grande quantità di acqua scesa al suolo in pochi minuti non è infatti riuscita a defluire rapidamente dai tombini, già sottoposti a notevoli sollecitazioni da qualche giorno, creando un allagamento di qualche centimetro sulla sede stradale e sulla pavimentazione.

Non solo le vie del centro di Finalmarina sono però state vittime di questo episodio. Allagamenti della carreggiata si sono registrati anche a Finalpia in via Calvisio, ed in una delle principali arterie di traffico verso l'interno come via Brunenghi.