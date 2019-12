Alice Salvatore (M5S): "Perché il contratto Trenitalia in Liguria ha parti secretate?"

“Perché il contratto di Trenitalia in Liguria ha delle parti secretate?". Così la capogruppo regionale M5s Alice Salvatore intervenendo nell'odierna seduta consiliare con un'interrogazione sugli allegati 3 e 5 del Contratto di servizio con Trenitalia, presentata per sottolineare la necessità di desecretare le parti citate.

Infatti poi Salvatore sottolinea: "Si ripetono quasi giornalmente gli episodi di ritardi e cancellazioni dei treni regionali, arrecando danni all'utenza. Che avrebbe diritto dunque a essere rimborsata. Peccato poi che le pratiche di rimborso rendano difficile se non impossibile il ristoro del disagio subito".





"Queste e altre difficoltà rendono ormai impellente l’esigenza di un’attenta analisi di tutte le parti del Contratto di servizio, allegati compresi, finalizzata all’eventuale rimodulazione dello stesso nei contenuti. Contratto che è rubricato con 'Riservatezza' proprio nelle parti che servirebbero per far luce su queste parti, di evidente interesse per i cittadini quando devono poter far valere i propri diritti".





"Dirò di più - continua -: non solo non si conoscono i contenuti di quelle parti, ma non è dato sapere nemmeno quali siano le motivazioni fondanti tale clausola di riservatezza, a discapito del principio della trasparenza della Pubblica Amministrazione su argomenti di tale importanza e rilievo".

"Per questo motivo - aggiunge - abbiamo interrogato l'assessore Berrino per conoscere, nello specifico, quali dati sono contenuti negli allegati 3 e 5 del Contratto di servizio; e abbiamo chiesto se intende rendere pubblici i suddetti documenti e relativi dati, nella tutela del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione".

"Questa è decisamente una anomalia: il contratto nazionale con Trenitalia sugli Intercity è invece pubblico, senza parti segrete; ricordiamo che nelle Regioni Toscana, Marche, Sicilia anche il contratto regionale è totalmente in chiaro e accessibile a tutti".