Regione, Ardenti (Lega): "Minimizzare i disagi autostradali per salvaguardare l'immagine turistica e per non penalizzare i lavoratori"

"Un'azione necessaria del Consiglio Regionale a supporto dell’azione dell’assessore Berrino, per tutelare in primis gli interessi delle persone che attraverso le autostrade raggiungono i loro posti di lavoro - ha spiegato Ardenti - in questa situazione complicata è necessaria la massima organizzazione e il massimo dialogo tra le parti per alleviare il più possibile ogni disagio, l’ordine del giorno è stato presentato anche per dare il segnale che ogni consigliere regionale ha ben presente che rendere più brevi i tempi di percorrenza anche di pochi minuti soprattutto per chi viaggia per lavoro è estremamente importante.

Inoltre diventa fondamentale salvaguardare l'immagine del nostro territorio a livello turistico: con le festività in arrivo, è necessario poter garantire una viabilità all'altezza per evitare la perdita di visitatori nella nostra regione".