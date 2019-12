Meteo, una spolverata di neve in Val Bormida. Pioggia debole sulla costa

Questo il bollettino diramato questa mattina alle ore 7 da Arpal: "Tra la serata di ieri e la notte precipitazioni di intensità debole hanno interessato il centro e il Levante regionale dove sono presenti ancora in questi minuti, in particolare nello spezzino. Ci sono stati anche episodi nevosi che hanno interessato le zone interne, (entroterra savonese in particolare in Val Bormida, ma fiocchi anche nelle valli Stura, Scrivia, Aveto) mentre le piogge hanno cumulato, nelle ultime 12 ore, 25.6 millimetri a Ognio e 23 a Bargagli (entrambe in provincia di Genova). I venti sono quasi ovunque settentrionali, generalmente moderati (raffica notturna a circa 60 km/h a Corniolo, nello spezzino) mentre il mare è molto mosso".

Le temperature minime più basse, alle ore 7, sono quelle di Monte Settepani con -4.6, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con -4.3, Pratomollo (Genova) con -3.4, Alpe Vobbia (Genova) con -3.1, Monte Pennello (Genova) con -3.0. Nell’imperiese -2.9 a Poggio Fearza nello spezzino -1.6 a Casoni di Suvero".

"Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 4.9, Savona Istituto Nautico 5.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.3 e La Spezia 5.9" concludono da Arpal.