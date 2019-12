La Costa Smeralda attesa a Savona

Il primo viaggio dell’innovativa nave di Costa Crociere è previsto per il 21 Dicembre. L’attenzione degli esperti del settore come Planet Cruise , è tutta per il rinnovato porto Ligure, con nuove proposte di partenza con Costa Smeralda per un primo tour di presentazione.

Mancano pochissime ore all'attesissimo arrivo della Costa Smeralda nel porto di Savona, la rivoluzionaria nave di Costa Crociere attesa per il suo esordio ufficiale sul mare.

Caratterizzata da una alimentazione a gas naturale liquefatto, (LNG) considerato il combustibile fossile più pulito al mondo, la nave ha brillantemente superato tutti i test del caso prima di rientrare nel porto di Turku in Finlandia, dal quale è partita alla volta della Liguria.

La presentazione ufficiale della Costa Smeralda è prevista nel porto di Savona il prossimo 20 di Dicembre, alla presenza di giornalisti provenienti da tutta la penisola ed anche dal resto del mondo, in vista della prima crociera di prova che salperà il giorno seguente.

L’inaugurazione si terrà nella nuova piattaforma Maresk - a sua volta svelata pochi giorni fa - capace di mettere la città di Savona al centro dell’attenzione della nautica mondiale nel mese in corso.

Un motivo di orgoglio per Emilio Signorini - Presidente dell’Autorità Portuale - che ha recentemente dichiarato la sua soddisfazione nel vedere la città ospitare una delle più moderne piattaforme per lo scalo di navi porta container, e l’innovativo mezzo della Costa Crociere. Tutto nell’arco di appena quindici giorni.

Annunciando, tra l’altro, un grande evento di apertura al mercato previsto per il prossimo Febbraio, “un investimento unico nel Mediterraneo occidentale” ha anticipato.

L’itinerario destinato a ripetersi fino al 16 di Maggio, prevede la partenza da Savona passando dapprima per Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca e Civitavecchia, per giungere a La Spezia dopo sei giorni di navigazione.

Come già anticipato, tutte le informazioni circoscritte alla tratta sono reperibili online.

Del resto, generalizzando rispetto al mondo delle crociere, il Mediterraneo rappresenta una delle mete più ambite a livello nazionale, così come l’Italia è senza dubbio il punto di partenza ideale per esplorarlo in totale relax e con tutti i comfort del caso.

I porti italiani accolgono ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo in approdo, vogliosi di scoprire le meraviglie della nostra penisola, sfruttando la conformità e la navigabilità del mare dalla quale è bagnata per variare di sfondo, cambiando paese, completando vacanze da sogno.

Proprio in questa ottica si inserisce l'investimento del porto di Savona, destinato a far crescere l'economia cittadina e regionale, in un perfetto connubio con Costa Crociere.