Week-end nella Riviera dei Fiori? Ecco come organizzarsi al meglio partendo da Sanremo

Hai bisogno di una pausa e stai pensando a un weekend fuori porta? La Riviera dei Fiori è la meta ideale per un weekend rigenerante, soprattutto se parti da Sanremo, un punto perfetto per iniziare il tuo viaggio. In questo articolo ti suggeriamo cosa vedere, dove andare e come muoverti al meglio per sfruttare ogni minuto del tuo fine settimana.

Cosa vedere a Sanremo in un giorno?

Prima di partire alla scoperta della Riviera dei Fiori, ti consigliamo di dedicare un po’ di tempo a Sanremo. La città dei fiori e della musica ha, infatti, molto da offrire, ben oltre il famoso Teatro Ariston.

Puoi cominciare dal centro storico della Pigna: un dedalo di vicoli, archi e scorci medievali che salgono fino al Santuario della Madonna della Costa, da cui si apre una bellissima vista sulla città.

Dopo la salita, prenditi una pausa nei giardini di Villa Ormond o Villa Zirio, oppure fai un giro su Corso Matteotti: è la via dello shopping, ma anche un buon posto per un caffè o uno spuntino in centro. Se ti interessa qualcosa di insolito, vale la pena vedere la chiesa ortodossa russa, con le sue cupole colorate che spuntano tra le palme.

Se visiti la zona nel corso della mattinata, fermati al mercato coperto di via Colombo per un assaggio della vita locale della città. E per chiudere, niente di meglio di una passeggiata sul lungomare, magari con una sosta a Porto Vecchio per ammirare le barche ormeggiate.

Bordighera, Vallecrosia e dintorni: una tappa tra giardini e mare

Bordighera e Vallecrosia sono due tappe ideali da includere nel tuo itinerario. A meno di mezz’ora di auto da Sanremo, ti aspettano angoli della Riviera dove il verde dei giardini si mescola all’eleganza delle ville storiche e ai panorami sul mare.

Bordighera è una cittadina raccolta e raffinata, amata da artisti e viaggiatori fin dall’Ottocento. Una passeggiata tra le vie del centro storico ti porta fino al Belvedere del Beodo, un punto panoramico da cui si domina tutto il litorale. Se ami il verde, non perdere il Giardino Esotico Pallanca, con centinaia di varietà di piante grasse a pochi passi dal mare.

Poco più a ovest si trova Vallecrosia, un centro tranquillo con un lungomare perfetto per una pausa rigenerante. Se hai voglia di staccare un attimo dal caos, questo è il posto giusto: puoi goderti una passeggiata in riva al mare e magari concederti una focaccia con vista.

Borghi dell’entroterra: dove il tempo sembra essersi fermato

L’entroterra ligure è pieno di borghi che meritano una deviazione, soprattutto se hai un’auto a disposizione e vuoi scoprire qualcosa di autentico, lontano dalle solite mete turistiche. Sono tutti a poca distanza da Sanremo e perfetti anche per una gita di mezza giornata.

Dolceacqua è uno dei più noti: un borgo medievale incorniciato da un ponte in pietra e dominato dal Castello dei Doria. Subito dopo c’è Apricale, tutto arroccato sulla collina, con le sue scalinate strette, i vicoli silenziosi e qualche osteria dove vale la pena fermarsi per un pranzo.

Un’altra tappa interessante è Taggia, con il suo centro storico fatto di chiese, portici e angoli tranquilli, mentre Cervo, affacciato direttamente sul mare, conquista con le sue viuzze, le botteghe e una vista che si apre sull’orizzonte.

Sono tutti luoghi dove si cammina con calma, si scambiano due chiacchiere con gli abitanti e si scoprono prodotti locali nei piccoli negozietti. L’ideale per rallentare un po’ il ritmo e godersi il lato più genuino della Riviera.

Se ami la natura: piste ciclabili e sentieri vista mare

Chi cerca un po’ di movimento all’aria aperta ha solo l’imbarazzo della scelta. Una delle attività più apprezzate è la pista ciclabile del Parco Costiero, che collega San Lorenzo al Mare a Ospedaletti passando per Sanremo. È lunga oltre 20 km, pianeggiante e offre dei panorami spettacolari sul mare. Si può percorrere in bici, ma anche a piedi o con i pattini.

Per chi preferisce le camminate, ci sono numerosi sentieri panoramici che partono da Capo Nero o Capo Verde e regalano delle belle viste sulla costa. Nell’entroterra, invece, non mancano i percorsi nel verde tra uliveti e macchia mediterranea, ideali per respirare un po’ di tranquillità lontano dalla confusione.

Come muoversi in autonomia da Sanremo?

Organizzare un week-end nella Riviera dei Fiori è molto più semplice se hai la libertà di decidere tempi e tappe senza dover seguire gli orari dei mezzi pubblici. Spostarsi in autonomia ti permette, infatti, di goderti ogni momento del viaggio, senza stress e senza imprevisti.

Chi vuole visitare la Riviera dei Fiori senza vincoli può affidarsi a un servizio di noleggio auto a Sanremo , con tante opzioni disponibili e punti di ritiro comodi, anche vicino alla stazione o in centro città.

Noleggiare un’auto per un paio di giorni ti permette di gestire il viaggio con maggiore autonomia: puoi fermarti quando vuoi, evitare attese inutili e costruire l’itinerario su misura, magari includendo delle tappe meno turistiche ma molto suggestive. Inoltre, i costi sono chiari e prevedibili fin da subito, senza sorprese.

Consigli pratici per un weekend ben organizzato

Un weekend nella Riviera dei Fiori può diventare un piccolo viaggio da ricordare, soprattutto se lo organizzi con qualche accorgimento in più. Inizia dai parcheggi: a Sanremo e nei borghi più frequentati conviene sempre dare un’occhiata in anticipo alle soluzioni disponibili. In centro ci sono diversi parcheggi a pagamento, ma spesso appena fuori trovi delle alternative più economiche o gratuite, raggiungibili in pochi minuti a piedi.

Meglio mettersi in viaggio al mattino presto, soprattutto nei periodi più gettonati come l’estate o i ponti. Arrivare prima ti permette di evitare il traffico e l'affollamento, oltre che di goderti le tappe più belle con maggiore calma.

Se hai scelto il noleggio auto, prenotare con un po’ di anticipo ti aiuta a risparmiare e ad avere più scelta. A volte basta semplicemente cambiare punto di ritiro (ad esempio evitando le sedi più centrali) per trovare delle tariffe migliori. E se viaggi in coppia o con amici, dividere la spesa rende tutto ancora più conveniente.

Un ultimo consiglio: nei borghi storici meglio lasciare l’auto all’ingresso e proseguire a piedi. Le strade sono strette, spesso a senso unico o soggette a ZTL. Parcheggiando fuori risparmi tempo e stress, godendoti la visita con più tranquillità.

Conclusione

Organizzare un weekend nella Riviera dei Fiori partendo da Sanremo è una scelta comoda e intelligente, soprattutto se vuoi staccare un po’ la spina. Con un minimo di organizzazione e un’auto a disposizione, puoi decidere tu tempi e tappe, senza dipendere da orari fissi o da mezzi affollati.

Che tu abbia voglia di fare due passi nel centro storico, di visitare qualche borgo nell’entroterra o di pedalare lungo la ciclabile sul mare, le opzioni non mancano. E con qualche consiglio pratico, tutto diventa ancora più semplice da gestire, anche in poco tempo.











