Capodanno 2019, l’outfit H&M per i più piccoli per essere al top durante la nottata di festa

E’ appena passato il Natale, ed è già iniziato il countdown per la festa di San Silvestro. Cosa potranno sfoggiare i più piccoli per brillare sotto i fortunati auspici del nuovo anno? Le ispirazioni sono tantissime, ma noi vogliamo suggerirvene una confezionata per quanto riguarda la bimba da H&M e per il bimbo scelte da noi sempre con indumenti del punto vendita presente al Molo 8.44.

Per uno speciale Capodanno vi offriamo per la bimba tre particolari outfit:

Un set composto da maglia e gonna: maglia a maniche lunghe in jersey di cotone con motivo di paillettes reversibili davanti (taglia 98 con paillettes normali) e la gonna in tulle a doppio strato con elastico glitter in vita;

Abito stile impero in mesh ricamato con paillettes fruscianti, maniche corte a volant, apertura con bottone iridescente sulla nuca e fodera in satin;

Camicetta in tessuto con sezioni aperte sulle spalle. Bordo a volant con elastico sulle spalle, maniche lunghe con elastico in fondo e apertura con bottone sulla nuca.

Ai piedi ballerine in finta pelle laccata con cinturino regolabile sul piede e passante in gros-grain dietro. Fodera e soletta in satin, suola antiscivolo con tacco glitter e tacco circa 1,5 cm.

Passando per il look ideale maschile:

Set composto da camicia, gilet e cravatta o papillon: Camicia in tessuto di cotone con piccolo colletto turn-down e bottoni davanti. Le maniche sono lunghe con polsino e bottone. Gilet con scollo a V in maglia fine di cotone con bordi a costine. Cravatta/papillon preannodati con elastico e fibbia di plastica sulla nuca.

Abbinati a pantaloni in morbido velluto, con le tasche laterali e finte tasche posteriori con bottone. Patta con cerniera e bottone.

Giacca da smoking in tessuto con revers in satin e taschino sul petto con pochette decorativa. Tasche davanti a filetto con pattina e bottoni decorativi a fondo manica.

Perfetta unita ad una camicia in tessuto di cotone con colletto turn-down, bottoni davanti e piccolo ricamo sul petto. Le maniche sono lunghe con polsino e bottone in fondo, l'interno del colletto e dei polsini è in colore contrastante.

Classici pantaloni da smoking in twill con bande laterali in satin. Elastico regolabile in vita, patta con cerniera e gancetto nascosto, le tasche sono laterali, una finta tasca è presente a filetto dietro.

(Foto catalogo H&M)