Al Molo 8.44: arriva RIscARTI, il laboratorio di riciclo creativo

Il Molo 8.44 si trasforma in una fucina di creatività e sostenibilità.



"Sabato 17 maggio, dalle 15.00 alle 18.00, ti aspettiamo per RIscARTI, un pomeriggio

speciale dedicato all’arte del riciclo creativo, dove bambini, famiglie e curiosi di ogni età potranno divertirsi trasformando materiali di scarto in vere e proprie opere d’arte uniche e fantasiose" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.



Cosa ti aspetta?

Quadri, sculture e creazioni originali realizzate con oggetti di uso comune, per scoprire insieme che niente è davvero inutile e che la creatività può dare nuova vita a tutto.

Ogni partecipante potrà portare a casa la propria creazione

Ingresso libero, fino a esaurimento materiali.

Inoltre sarà presente un punto informativo SAT dedicato alla raccolta differenziata, con consigli pratici e materiale utile, pensato in particolare per i cittadini di Vado Ligure.

"Non mancare! Un evento educativo, divertente e sostenibile, perfetto per trascorrere un sabato pomeriggio in famiglia all’insegna dell’arte e del rispetto per l’ambiente. Al Molo 8.44 tante

opportunità (di shopping e non solo) per tutta la famiglia" concludono dal Molo.