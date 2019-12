5 semplici mosse per riaccendere l'intimità di coppia

Il sesso è una componente fondamentale di qualsiasi relazione, tanto per gli uomini quanto per le donne. Ci sono tanti modi per farlo e tanti altri per riaccenderlo: c'è chi opta per qualcosa di romantico ma c'è anche chi decide di provare situazioni decisamente più estreme. In una coppia, di solito, la passione cala con il passare degli anni ma può capitare che succeda anche a coppie più giovani. Non importa da quanto duri la tua relazione, con questi 5 semplici consigli riuscirai ad accendere di nuovo il fuoco della passione nella vostra intimità.

1. Rimedi naturali.

Tutti abbiamo sentito parlare del Viagra e certamente è nota anche la sua efficacia. Però è altrettanto vero che si tratta pur sempre di un farmaco, quindi, come tale, provoca effetti collaterali di cui alcuni anche gravi. Non è il solo rimedio contro la disfunzione erettile, in commercio ne esistono di svariati tipi. Tieni sempre presente che questo problema è a tutti gli effetti una patologia come altre, quindi metti da parte i timori e vai dal tuo medico di fiducia a chiedere un valido consiglio. Sicuramente un prodotto come Erogan avrebbe la sua approvazione, in quanto, pur essendo un integratore naturale, ha davvero un ottima efficacia. Grazie alle sue componenti naturali, Erogan è in grado di aumentare la libido, migliorare e prolungare l'erezione per un piacere davvero intenso, sia per te che per la tua partner.

2. Migliora la comunicazione e l'intesa.

Sembra scontato dirlo, ma quando si è in coppia è necessario comunicare al meglio, anche nell'intimità. Non dimentichiamoci che anche la mente svolge un ruolo importante nel sesso, non è solo una questione “meccanica”. Può essere che con il trascorrere della relazione si tenda a dare tante cose per scontate, anche in camera da letto, quindi parlare tranquillamente di eventuali fantasie o desideri può fare solo che bene. Fatevi domande a vicenda, sperimentate ciò che davvero vi piace: non importa ciò che sceglierete, sarà sempre e comunque speciale perché lo avrete deciso insieme.

3. L'importanza dei preliminari.

Il sesso non è una sorta di “sport” fine a se stesso, ha mille sfaccettature ed è un grande momento di intesa e intimità tra 2 persone. Una di queste è rappresentata senza dubbio dai preliminari, abitudine che purtroppo, dopo i primi periodi di passione, tende a calare. Non dare nulla per scontato, non avere fretta e soprattutto ricordati che non sei in gara, quindi rilassati è concediti al piacere, nel riceverlo ma specialmente nel darlo. Vedrai che anche la tua partner ne rimarrà piacevolmente sorpresa e ricambierà in egual misura. Il proverbio dice che “tentar non nuoce”, quindi perché non prestare più attenzione a questa importante fase del sesso?

4. Scatenati un po'!

Esatto, scatenati! Il sesso rappresenta anche una sorta di momento di liberazione, in cui possiamo dar sfogo alle nostre fantasie con la persona che amiamo, quindi perché vergognarsi? Non dico che tu ti debba mettere a recitare come fossi l'attore di un film porno, ma fai sentire alla tua partner che sei davvero preso e che non si tratta di “routine”. Pensi che non funzioni? Hai mai provato? Scommetto di no ed è un vero peccato. Di solito crediamo che i problemi di coppia si possano risolvere solo con l'intervento di un terapista, invece a volte basta solo lasciarsi andare e godersi il momento senza pensare a nulla, nemmeno ai vicini.

5. “O famo strano?”

Chi non se la ricorda questa fantastica battuta di Carlo Verdone nel film “Viaggi di nozze”... Un altro dei modi migliori per riaccendere l'intimità di coppia è senza dubbio provare entrambi qualcosa di nuovo che non avete mai provato prima. Le novità non lasciano mai le persone indifferenti e questo accade anche nel sesso. Non dovrebbe essere nulla di complicato ma se proprio proprio non ti venisse in mente nulla sappi che hai a disposizione un'infinità di alternative da provare per riaccendere la vostra intimità: dal tradizionale kamasutra ai sex-toys, passando anche per esperienze più forti come l'esibizionismo o addirittura il fetish, che, a quanto pare, sta affascinando sempre più coppie.