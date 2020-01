Addio, 2019! Ciao, 2020! Un anno di cronaca raccontato da Savonanews

Il 2019 è stato un anno intenso per la provincia di Savona. Ripercorriamolo insieme.

Il 2 gennaio viene avvistato a Calizzano un daino completamente albino (leggi QUI).

Il 6 gennaio Cairo Montenotte festeggia in piazza della vittoria il 63° anniversario del conferimento dell'onorificenza del titolo di "Città".

Sempre il 6 gennaio, viene ritrovato un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale lungo il fiume Bormida a Rocchetta Cairo.

Per l’omicidio di Janira D'Amato il 19 gennaio è condannato all’ergastolo Alessio Alamia. Questa la sentenza emessa dal giudice Emilio Fois dopo il processo in Corte d'Assise (QUI).

La notte del 21 gennaio Alessandro Chiesa, di soli 21 anni, perde la vita in un drammatico incidente avvenuto sulla via Aurelia a Pietra Ligure. Con lui, sulla Subaru blu che si è schiantata contro un palo della segnaletica stradale, altri due amici: Mattia Pizzorno e Christian Ferrante, rimasti feriti nell'impatto e successivamente trasportati in codice rosso all'ospedale Santa Corona. Stavano rientrando dopo una serata trascorsa tra amici a Finale Ligure (QUI).

Il 12 febbraio Cairo Montenotte piange la scomparsa di Mauro Amendola, voce indimenticabile della redazione sportiva di Radio Cairo 103 negli anni irripetibili delle vittorie e delle sfide infinite tra Cairese e Carcarese.

Tragico ritrovamento ad Albisola Superiore il 14 febbraio. In un appartamento di via dei Siri la tragica scoperta del corpo di un'anziana signora di 96 anni da parte della polizia locale e del proprio medico curante che da mesi non aveva sue notizie. La donna, ritrovata sul divano all'entrata della casa, avrebbe perso la vita da circa 6 mesi e viveva nell'appartamento con il figlio di 56 anni e un nipote disabile di 22.

Il 18 febbraio altro lutto a Cairo Montenotte per la scomparsa di Carlo Ferraro, a lungo dipendente del Comune e brillante ex calciatore di Cairese e Rocchettese.

Il 20 febbraio era stato braccato in corso Tardy e Benech a Savona con un sacco contenente 13 kg di marijuana, un 21enne pusher nigeriano, Onesante Okizo, arrestato dalla Squadra Mobile savonese mentre si aggirava con il materiale, un sacco nero che emanava un forte odore di marijuana (di ottima qualità), nella centrale via savonese.

Una persona deceduta, Jordan Alfredo Ortega Peralta e due feriti gravi, uno trasportato all'ospedale San Paolo di Savona, l'altro al Santa Corona di Pietra Ligure. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte del 1° marzo lungo la via Aurelia tra Celle Ligure e Albisola, poco prima della galleria nella zona del ristorante Torre. (QUI)

Il 14 marzo Carcare piange la scomparsa di Renato Oliveri, consigliere della pro loco.

Il 16 marzo la comunità di Rocchetta Cairo e l'imprenditoria valbormidese sono in lutto per la scomparsa a 72 anni di Enrico Santi, fondatore e titolare dell'azienda S.A.I.E.P. con sede in corso Stalingrado a Cairo Montenotte.

Sempre il 16 marzo, un ragazzo di origine sudamericana viene fatto oggetto di insulti razzisti a Cairo Montenotte durante una partita di calcio tra Cairese e Priamar, categoria "giovanissimi". (QUI)

Un incendio di importante entità colpisce il 25 marzo Cogoleto in località Capieso. Diverse le abitazioni evacuate, con danni particolarmente ingenti.

Il 26 marzo Plodio intitola il gruppo comunale di Protezione civile ad Osvaldo Musetti, co-fondatore e primo coordinatore, uomo esemplare e amato da tutti.

Il 3 aprile giro di vite del comune di Cairo Montenotte sul gioco d'azzardo. Ordinanza del sindaco Lambertini che stabilisce le fasce orarie di divieto (dalle ore 7 alle 19) di esercizio delle sale scommesse e della videolottery, nonché l'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite di denaro installati presso i pubblici esercizi, circoli privati, esercizi commerciali vari e tabaccherie.

Il 17 aprile, il comune di Roccavignale stringe un patto di amicizia con la città palestinese di Beit Ula.

La giovane di Sassello Orsetta Grandis il 23 aprile perde la vita in un albergo di Casei Gerola (Pavia), nell'Oltrepò Pavese. (QUI)

Orsetta che aveva studiato al Liceo Della Rovere di Savona, accusa un malore mentre si trova in vacanza con il fidanzato. Il ragazzo dopo aver visto la sua fidanzata sentirsi male, lancia l'allarme (intorno alle tre) al 118, ma i medici non riescono a salvarla. L’autopsia stabilisce che la morte è stata causata da un infarto.

Un drammatico incidente avviene il 29 aprile sulla via Aurelia a Vado Ligure in particolare tra Vado e Porto Vado nei pressi della trattoria del camionista.

Lo scontro è tra una macchina, una Skoda Fabia bianca, ed una moto BMW di grossa cilindrata. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori, ma per il motociclista, Leonardo Bracco di 54 anni residente a Valleggia, non c’è nulla da fare. (Leggi Qui)

Muore Giampaolo Rebella, lavoratore Ata di 54 anni, aggredito il 30 aprile da un grosso cane mentre torna a casa. Le ferite al collo (giugulare) e al volto (guance ed occhi) risultano da subito gravissime e l'uomo si spegne all'ospedale San Martino di Genova dopo il ricovero d'urgenza nel reparto di maxillofacciale e due operazioni chirurgiche.

Il 26 maggio nel levante savonese confermati sindaci a Varazze (dove con grande successo abbiamo organizzato il dibattito tra i 4 candidati) Alessandro Bozzano, a Vado Monica Giuliano, a Albissola Gianluca Nasuti e a Bergeggi Roberto Arboscello, nuovi primi cittadini a Celle con Caterina Mordeglia e Albisola Superiore con Maurizio Garbarini. Ritorno dopo 10 anni a Quiliano per Nicola Isetta.

A Pietra Ligure il trionfo di Luigi De Vincenzi: il candidato della lista "Pietra. Sempre!" ha ottenuto 2.772 voti (57,23%). A seguire l'onorevole Sara Foscolo (Lega Salvini-Forza Italia-Fratelli d'Italia-Civica - 32,43%), Bruno Paolinelli Devincenzi (M5S - 5.59%) e Giovanni Zanelli (Sinistra per Pietra Ligure - 4.75%). In Val Maremola riconfermati anche Mauro Boetto ed Enrico Lanfranco, rispettivamente primi cittadini di Giustenice e Magliolo.

A Finale Ligure viene riconfermata l'amministrazione del quinquennio precedente con Ugo Frascherelli rieletto sindaco con 2622 voti, battendo l'altro candidato, Massimo Gualberti, per circa 600 voti.http://www.savonanews.it/2019/05/27/sommario/finalese/leggi-notizia/argomenti/finalese/articolo/finale-ligure-ugo-frascherelli-rieletto-sindaco.html

Ad Albenga vittoria “nel segno della continuità” per Riccardo Tomatis, che ha nella sua squadra il sindaco uscente Giorgio Cangiano. Diego Distilo, candidato sindaco per due liste indipendenti che alla fine appoggiano Tomatis al ballottaggio, viene nominato presidente del consiglio comunale. Nell’immediato entroterra ingauno riconferme per due sindaci ormai “storici” come Pietro Balestra a Villanova d’Albenga e Massimo Niero a Cisano sul Neva.

Nel mese di maggio la tornata elettorale tocca profondamente la Val Bormida: Franca Mattiauda (Bardineto); Daniele Galliano (Bormida); Roberto Molinaro (Cosseria); Gabriele Badano (Plodio); Matteo Camiciottoli (Pontinvrea) e Amedeo Fracchia (Roccavignale) vengono rieletti. Prima volta invece per Aldo Picalli (Millesimo); Franco Siri (Dego); Flavio Astiggiano (Mallare); Livio Gandoglia (Mioglia); Giacomo Pronzalino (Murialdo); Paola Scarzella (Osiglia); Sergio Colombo (Pallare); Massimo Tappa (Piana Crixia).

1° luglio: il Comune di Alassio si inventa uno stratagemma particolare, la “pioggia di sabbia”, per fare fronte al rischio di una estate senza spiagge, divorate dall’erosione. (leggi QUI)

Il 13 luglio la tragedia che sconvolge tutti nel 2019. Deborah Ballesio, 40 anni, è uccisa dopo una sparatoria nei locali del ristorante dei Bagni Aquario di Savona. (Leggi Qui ).

La donna cade sotto i colpi d'arma da fuoco dell'ex compagno, Domenico "Mimmo" Massari, 54enne, poi datosi alla fuga. L'episodio avviene mentre all'interno della sala sono presenti circa 40 persone: la donna intenta ad esibirsi al karaoke quando il suo apre il fuoco.

Altre tre persone coinvolte nella sparatoria: una donna di 62 anni raggiunta ad una gamba dai proiettili (trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure), un'altra donna e una bambina sfiorata da una pallottola (quest'ultime accompagnate al San Paolo di Savona).

L'episodio è purtroppo il tragico epilogo di una storia che aveva già visto l'uomo condannato per il reato di stalking nei confronti della donna: nel 2015 proprio lui aveva dato fuoco al night di Altare, locale di proprietà dell'ex compagna. Per quel fatto patteggiò una condanna di tre anni e due mesi.

Il 18 luglio a Biestro si tengono i funerali di Deborah Ballesio.

Un uomo, filippino di 35 anni, con 4 figli, impegnato nello svolgimento delle sue mansioni (nello specifico impegnato in una manutenzione mentre la nave gestiva lo scaricamento di un carico di talco), cade il 18 luglio dal ponte della nave e precipita direttamente nella stiva. Nell'impatto con la stiva ormai completamente vuota perché era stata appena scaricata, l'uomo muore sul colpo. Sul posto tempestivamente intervenuti i militi del Servizio Emergenza Sanitaria che, purtroppo, non possono far altro che constatare il decesso dell'operatore marittimo.

Il 25 luglio viene demolito a Cengio il "Palazzo dello Zucchero". Tale intervento si è reso possibile grazie al contributo di € 50.000,00 concesso al Comune di Cengio dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Il 31 luglio, alle 20.22 cambia ufficialmente la proprietà del Savona Calcio: è infatti a quell'ora che Roberto Patrassi e Cristiano Cavaliere (presidente uscente) lasciano lo studio notarile Firpo - Smedile. Le firme per il passaggio delle quote societarie sono state poste. Può iniziare l'era Patrassi. Le prime dichiarazioni del presidente in pectore: "Ringrazio il presidente Cavaliere per la sua disponibilità, ora mettiamo in moto la macchina". L'esperienza di Patrassi alla guida del club biancoblu cesserà il 15 novembre "per esigenze di carattere personale" secondo una nota diffusa dalla società. Alla guida del Savona Calcio subentra Sergio Sgubin, già direttore della Rsa Santa Sara di Milano e presidente dell'Ansdipp, associazione dei manager dell'ambito sociale e sociosanitario. Il nuovo amministratore unico viene ufficialmente presentato il 16 dicembre con una conferenza stampa allo stadio "Bacigalupo".

Un bambino francese di 12 anni colpito da un cassonetto dell'immondizia lanciato il 5 agosto dalla scogliera di Bergeggi mentre dorme nella spiaggia sottostante con la famiglia.

Un giovane di 17 anni di Torino, dopo le indagini dei carabinieri, è identificato come l’autore del gesto. (QUI)

il 6 agosto ancora una tragedia nei cieli del savonese: un aereo biposto si schianta sulle rocce del Monte Carmo. A perdere la vita sono Lorenzo Castaldi, settantenne di Lenta (in provincia di Vercelli), pensionato ed ex segretario della Camera del Lavoro di Novara, e Andrea Giussani, trentacinquenne di Ossona (Milano). (Qui)



Il biposto era partito da Vercelli, dall'Aero Club Arona, ed era diretto nuovamente in Piemonte dopo un previsto scalo a Villanova d'Albenga. Le ricerche erano iniziate non appena la torre di controllo del centro radar di Milano aveva perso il contatto con il velivolo. Le forze si erano concentrate nella serata e durante la nottata del 6 agosto in zona Rio Freddo. Poi, però, i vigili del fuoco sono riusciti a localizzare il segnale del cellulare di uno dei due viaggiatori e nelle ore successive un elicottero della Marina Militare aveva poi individuato l'ultraleggero precipitato sul territorio tra Giustenice e Bardineto, sul Monte Carmo. Il 28 agosto il recupero completo dei resti dell'aereo.



A molti tra i nostri lettori più "agée", lo schianto del velivolo ha ricordato quanto avvenuto il 27 febbraio del 1977 quando a perdere la vita in analoga maniera sulle alture dell'entroterra pietrese furono Raffale Romagnoli, 20enne di Alassio e il 44enne Giancarlo Modena. I due erano diretti all'aeroporto di Villanova d'Albenga. Una beffarda coincidenza che ha addirittura portato qualcuno a definire i cieli sopra il Monte Carmo come "Il nostro triangolo delle Bermuda". Forse una definizione un po' troppo forte. O forse no.

Il 17 agosto a Plodio, si tengono i funerali del 13enne Alessandro Sciutto, deceduto in un incidente stradale a Borgo San Dalmazzo in via Ambovo nel cuneese. (QUI)

Poi, l'estate calda del calcio savonese. L'Albissola, reduce dalla salvezza ottenuta nel campionato di Serie C sotto la guida di mister Rino Lavezzini, rinuncia a proseguire la propria avventura tra i professionisti. Il 21 giugno, nel corso di una conferenza stampa indetta all'hotel Garden di Albissola Marina, la presidente del sodalizio ceramista Claudia Fantino e il patron Gianpiero Colla annunciano: "Non abbiamo trovato uno stadio per poterci iscrivere al prossimo campionato di Serie C, con grandissima amarezza dobbiamo chiudere quest'avventura". L'Albissola ripartirà così dai dilettanti in Seconda Categoria, mentre la famiglia Colla acquisirà l'Albenga Calcio.

30 agosto: efficientamento energetico, coibentazione, nuovi spazi e nuove tecnologie. Un lavoro “titanico” affrontato dal Comune di Andora su diversi plessi scolastici cittadini in vista del nuovo anno scolastico.

Il 5 settembre a causa di una caduta di circa 40 metri durante un'escursione perde la vita la cellese Valentina Agostini, deceduta a Canazei, in Trentino Alto Adige.

Valentina, segretaria del reparto pediatria dell'Ospedale San Paolo di Savona e esploratrice per passione, stava percorrendo a piedi il sentiero che dalla forcella Pordoi posta al sottostante passo Pordoi quando è scivolata per il ripido percorso ed è rotolata per una ventina di metri sul ghiaione. L’allarme al 112 era stato lanciato dal gestore del rifugio che aveva sentito delle urla.

L'8 settembre scoppia un piccolo incendio all'Italiana Coke di Bragno. Mobilitati i vigili del fuoco.

Il 18 settembre una tragedia scuote tutta Albenga: Salvatore Sorrentino, stimato artigiano orafo e commerciante, si toglie la vita con un colpo di pistola. La badante cerca di disarmarlo e negli attimi di concitazione rimane ferita di striscio da un proiettile partito per sbaglio (leggi QUI).

Il 19 settembre il Comune di Albenga è tra i primi in Italia a istituire il “consigliere comunale con delega alla Gentilezza”. Un messaggio forte di pace e positività in un’era tristemente segnata dagli haters e dall’intolleranza. Lei è Martina Isoleri (leggi QUI).

Il 25 settembre è posto agli arresti domiciliari il vicesindaco di Spotorno Gianni Spotorno, ex promotore finanziario dell'Azimut.

Spotorno è al centro di un caso incentrato su presunte operazioni sospette compiute quando lavorava per la Azimut, azienda che lo aveva licenziato a marzo.

Diverse le persone truffate (la maggior parte famiglie spotornesi) che avevano perso i loro risparmi, aperto un fascicolo dalla Procura di Savona dopo un esposto e molte denunce ricevute dai carabinieri e dalla guardia di finanza. (QUI)

Dopo mesi di indagini (accertamenti e ricostruzioni) scattano le manette da parte del nucleo della Guardia di Finanza, le accuse sono di appropriazione indebita e autoriciclaggio (una parte del denaro infatti è transitato su società riconducibili a Spotorno e alla moglie).

Il 30 settembre a Millesimo, si tengono i funerali di Edy Amendola, l'allenatore del Millesimo calcio scomparso improvvisamente.

Dal 4 al 6 ottobre grande evento a Savona con il 22° Raduno degli Alpini. Diversi eventi dedicati alla festa delle penne nere in arrivo da Liguria, Piemonte, Val d'Aosta e Francia hanno animato la città in una importante tre giorni.

L'11 ottobre Giusvalla festeggia i 107 anni di 'nonna' Armanda Pizzorno.

Il 16 ottobre il comune di Plodio stringe un patto di amicizia con il distretto della Mongolia Khan Khongor.

26 ottobre: l’avvocato, scrittore e “runner” ingauno Carlo Cangiano dona alla Croce Bianca di Albenga i proventi del suo libro intitolato “Al di là del muro… (C’è speranza per tutti)”. 42 racconti più una breve storiella conclusiva, proprio come i 42,3 km della maratona, 43 storie dedicate a come un atleta vive dentro di sé la preparazione sportiva, tra sogni, paure e aspettative. Grazie a questo ma anche a diversi altri preziosi contributi sommati tra loro, la Croce Bianca acquista una nuova autoambulanza che viene inaugurata nella Notte di Natale, tra il 24 e il 25 dicembre (leggi QUI).

Il 30 ottobre Cairo Montenotte piange la scomparsa del dottore Felice Rota.

Gli ultimi mesi di questo 2019 sono stati segnati principalmente dalla cronaca legata al maltempo. Destinate a restare nella mente di molti le giornate del 23 e 24 novembre, dove tutta la provincia è stata interessata da smottamenti, allagamenti e disagi. Maggiormente colpiti i comuni di Varazze (QUI), Rialto (QUI) e Stella (QUI), questi ultimi due in particolare, con moltissime frazioni isolate. Ma a destare il maggiore clamore è il crollo del viadotto dell'Autostrada A6 Savona-Torino "La Verdemare" tra i caselli di Altare e Savona (QUI).

Il 15 e 16 novembre una bella e grande emozione per Albenga: rinasce uno degli appuntamenti sportivi più attesi e amati, il mitico “Rallye dei Monti Savonesi”, nella sua rinnovata formula di “Giro Storico dei Monti Savonesi”. (QUI).

Momenti di paura il 19 novembre per le 42 persone intossicate coinvolte nell'incendio avvenuto in A10 alla fine della galleria Fornaci tra Spotorno e Savona. 21 le persone trasportate all'ospedale San Paolo di Savona, altre 21 al Santa Corona di Pietra Ligure.

Il 20 novembre perde la vita il 31enne Fabio Vacca, a seguito di un incidente sulla provinciale del Colle di Cadibona all'altezza della località Maschio.

L'auto sulla quale viaggia il giovane savonese, una Fiat 600 di colore giallo, si scontra frontalmente contro un fuoristrada Nissan Terrano. L'impatto è violentissimo. Per il giovane non c'è niente da fare, nonostante il pronto intervento dei militi dell'emergenza sanitaria. (QUI)

Dal 23 al 25 novembre, le piogge colpiscono duramente la Val Bormida. Numerosi danni a causa di allagamenti e smottamenti.

Il 28 novembre il gruppo goliardico, culturale e attivo nel volontariato ad Albenga dei “Fieui di Caruggi” perde la sua adorabile “nonnina”. Maria Boragno si spegne infatti alla ragguardevole età di 107 anni. (QUI)

La tragedia che arriva dal monte Bianco il 30 novembre colpisce anche Finale. Tra i due sciatori vittime della valanga staccatasi dal crinale della montagna c'è infatti il 32enne Luca Martini. Ragazzo molto conosciuto e stimato in riviera si trovava in montagna per l'inizio del suo lavoro durante la stagione invernale. Un lutto che ha colpito profondamente tutta la comunità (QUI)

Il 12 dicembre arriva il grande giorno per il "Vado Gateway" con i suoi primi 450 metri di banchina. Dopo anni di progettazioni, attesa e polemiche (che continuano a farsi sentire) la piattaforma Maersk gestita da Apm Terminals è quindi una realtà. (leggi Qui ),

Non ha risparmiato nemmeno l'ultima decade dell'anno il maltempo. Il 22 dicembre ad essere flagellata dalla furia del mare sono il borgo antico di Varigotti e la via Aurelia all'ingresso del rione da ponente. Il moto ondoso ha scavato la scogliera già danneggiata durante il 2018, portando ulteriori disagi in un periodo particolarmente critico per la viabilità regionale. Ma ad avere la peggio è senza dubbio il centro storico e le case che si affacciano sul litorale: a farne le spese circa dieci unità abitative considerate pericolanti e quindi evacuate. (QUI),

Lunedì 23 dicembre si tengono a Rocchetta Cairo i funerali di Monica Cora, la ciclista 40enne investita da un'automobile.