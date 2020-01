Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa dello storico vigile urbano Giovanni Folco

In pensione dal 2000, Folco aveva svolto il proprio ruolo nelle fila della polizia locale pietrese per circa 30 anni. Inoltre, in precedenza, era stato tra i dipendenti dei cantieri navali di Pietra. Nel 2012, in seguito ad un incidente domestico, aveva perso la mano sinistra.

Nell'immaginario collettivo rimane il ricordo di una persona giocosa e ricca di passioni, oltre che sempre sorridente.

"Malgrado tu abbia scelto nel silenzio la tua dipartita, per la gente che ti rispettava hai fatto più notizia di quella di averlo sbandierato ai quattro venti" il ricordo dell'amico Fulvio.