Savona Calcio, mister De Paola loda i suoi e lancia un appello alle istituzioni: "Questa storia non deve finire" (VIDEO)

Cuore, orgoglio e carattere. Tre ingredienti che hanno permesso ad un generossimo Savona di portare a casa un'incredibile e inaspettata vittoria contro la Caronnese. Con un solo allenamento nelle gambe, gli uomini di De Paola, in attesa del decisivio CdA societario in programma a Milano domani, riescono a sfatare il tabù "Bacigalupo", raccogliendo i primi tre punti della stagione davanti al pubblico di casa (le altre vittorie interne erano maturate al "Chittolina" di Vado).

Le reti di Disabato e Siani - ai lombardi non è bastato il momentaneo pareggio di Di Prisco, espulso a metà ripresa prima del compagno di squadra Curci - permettono agli striscioni di allontanarsi dalla zona playout: "I ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere dei veri professionisti e a loro faccio grandissimi complimenti per la prestazione messa in campo - le parole di mister Luciano De Paola - questa storia non deve finire, Savona è una città di 60.000 abitanti che ha disputato la Serie B: un eventuale fallimento sarebbe una sconfitta per tutti, la nostra società e la politica locale, dal sindaco all'assessore allo sport, devono cercare di fare qualcosa".