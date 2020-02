Cosa regalare a una suora?

Fare un regalo a una suora potrebbe sembrare un'impresa davvero difficile, perché si tende a pensare che siano donne che non hanno bisogno di nulla e che vivono davvero con poco. In altri casi, invece, è molto comune etichettare le suore come persone non legate ai beni materiali, per questo si scelgono principalmente regali a tema religioso.

Ma si tratta di falsi miti, poiché le suore, come tutti, hanno delle passioni, interessi e hobby. Se si conosce bene la persona, è possibile fare un regalo che sicuramente le piacerà, a prescindere dalla propria vocazione. Il problema potrebbe sorgere nel caso in cui non la si conosca bene, ma anche in questo caso è possibile trovare il regalo giusto.

Ecco i migliori regali per suore adatti ad ogni occasione come il compleanno, il Natale o una ricorrenza particolare.

· Camicetta semplice

Se non si conoscono bene i gusti della persona, un regalo sicuramente molto apprezzato è un capo d'abbigliamento basic, come una camicetta semplice. Le suore indossano un abbigliamento classico e molto comodo, che si può trovare comodamente in vendita online sul sito specializzato Holyart. La camicetta è sempre un regalo molto apprezzato perché può essere indossata sia al di sotto dell'abito monacale, sia indossata da sola nelle stagioni più calde. Chiaramente, deve essere una camicetta di buona qualità, priva di fronzoli, ricami e soprattutto trasparenze o scollature eccessive che potrebbero mettere in imbarazzo la festeggiata.

· Sciarpa calda

Chi pensa che le suore siano sempre chiuse in convento, si sbaglia di grosso. Le suore escono eccome, per questo anche loro devono coprirsi bene quando le temperature sono più rigide. In questo caso, un regalo davvero molto azzeccato è una bella sciarpa calda. L’ideale è sceglierne una di un materiale molto caldo e non sintetico e di colore neutro, in modo che possa essere abbinato facilmente. Attenzione a non scegliere fantasie troppo vivaci o colori troppo sgargianti, soprattutto se si tratta di una suora di una certa età.

· Borsa capiente

La borsa è un accessorio indispensabile per tutte le donne, suore comprese. Queste ultime, infatti, fanno spesso viaggi, escursioni o gite, per questo possedere una bella borsa capiente è sicuramente molto comodo per loro. Scegliere, quindi, una borsa di un materiale resistente, con molti scomparti e cerniere, in modo da poter riporre tutti gli oggetti di cui hanno bisogno. In alternativa alla borsa, per le suore più giovani o sportive, si può optare per un pratico zainetto. Per quanto riguarda il colore, anche in questo caso, meglio prediligere colori neutri e non troppo sgargianti.

· Un libro

Se la suora per la quale si vuole acquistare un regalo è un'amante della lettura, un'altra idea regalo potrebbe essere un bel libro. In questo caso bisognerebbe conoscere almeno un minimo i gusti letterari della festeggiata per non sbagliare, ma i libri sono sempre ben accetti. Orientarsi su generi diversi, non per forza a tema religioso, poiché sicuramente ne avranno a disposizione tantissimi, è sicuramente una scelta azzeccata. Si può anche optare per un buono regalo in una libreria, in modo che la suora possa scegliere da sola i libri che preferisce.

· Kindle o lettore e-book

Restando in tema libri, un'altra idea regalo per le amanti della lettura potrebbe essere un Kindle o un lettore e-book. Questi dispositivi per la lettura permettono di avere tantissimi libri in formato digitale sempre a portata di mano, hanno dimensioni ridotte e possono essere portati in borsa. Alcuni di questi dispositivi, inoltre, sono anche dotati di display retroilluminati e, quindi, permettono la lettura anche al buio o in ambienti poco illuminati.

· Cornice con foto di famiglia

Se la suora è una persona di famiglia, un'idea molto carina e sicuramente apprezzata potrebbe essere una cornice con una foto di famiglia. La festeggiata potrà portarla con sé in convento per sentire sempre i suoi cari vicini. Si consiglia di scegliere cornici poco ingombranti, semplici da adattare all’ambiente.

· Una piantina

Con i fiori o con le piante non si sbaglia mai. Se la suora ha il pollice verde, è molto carino regalarle una bella piantina a cui potrà dedicare cure e attenzioni. Se non dispone di uno spazio esterno dove poterla piantare, è bene optate per una pianta da appartamento che potrà tenere nella sua camera in convento. In alternativa alla pianta, anche un bel mazzo di fiori sarà sicuramente un regalo gradito.