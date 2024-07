Savona, ampliamento del Pronto soccorso del San Paolo, adeguamento prezzi per l'aumento dei costi dei materiali

Il rincaro dei prezzi dei materiali obbliga l'Asl2 ad un adeguamento prezzi, di circa 47mila euro (Iva compresa) per la prosecuzione dell'intervento.

I lavori riguardano l'ampliamento del Pronto Soccorso in adiacenza all’esistente, con una nuova costruzione per un importo di spesa complessivo pari a euro 3.216.448 finanziati per 1.326.488 euro (l'incremento è di 96.212 euro, una prima rimodulazione dei costi era già stata fatta in precedenza).

Il progetto di potenziamento dell'area dedicata all'emergenza urgenza - affidato alla Rti con capogruppo Techne Spa di Villa di Serio e dalla mandante Edilge di Genova - con l'ampliamento degli attuali locali del pronto soccorso attraverso tramite realizzazione di un nuovo volume, in fase di realizzazione nell'ala Sud sugli spazi del parcheggio lato padiglione Astengo.

Ci saranno tre aree ambulatoriali: una destinata alla radiologia, una alla traumatologia, mentre il terzo ambulatorio sarà area pediatrica.

Nel progetto di ampliamento del Pronto soccorso si inserisce anche la realizzazione del tunnel prefabbricato per collegare il pronto soccorso con il Padiglione Astengo dove si trovano i reparti di Pediatria, Ginecologia e Ostetricia. I lavori, per 42mila euro sono stati affidati alla Fiocchi Box Prefabbricati di Pontecurone (Alessandria).