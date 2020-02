Forte vento a Cairo: alberi crollati, pali pericolanti e tegole sradicate

Alberti crollati, pali pericolanti e qualche tegola sradicata. E' questo il primo bilancio dei danni causati dal vento nella giornata odierna a Cairo Montenotte.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel borgo di Ferrania per alcune tegole pericolanti in cima al campanile. Per consentire le operazioni in sicurezza, l'accesso alla borgata è stato chiuso temporaneamente. Sempre nella frazione ferraniese, un albero è crollato lungo la strada del ventilatore.

Intervento simile anche a Bragno, dove i pompieri hanno messo in sicurezza il tetto di una vecchia casa in corso Stalingrado, di fronte alla chiesa. A Cairo Montenotte, il forte vento ha fatto crollare un palo della luce in via Sanguinetti.