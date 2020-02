Idropulitrici professionali: ecco la gamma Faip

La pulizia professionale è un’attività estremamente complessa, la quale richiede personale specializzato e soprattutto delle attrezzature particolari, in grado di assicurare prestazioni adeguate all’interno di ambienti complessi. Per questo motivo da oltre 50 Faip mette a disposizione di imprese e industrie una vasta gamma di idropulitrici professionali, macchinari robusti e affidabili adatti a qualsiasi impiego, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco tutti i modelli in catalogo.

Idropulitrici ad acqua fredda Faip

Tra le idropulitrici professionali Faip ci sono i modelli ad acqua fredda, macchinari molto efficienti indicati per un utilizzo intensivo, con i quali pulire anche autoveicoli ed edifici. Ad esempio nella gamma è presente il macchinario portatile Force One, dotato di un motore elettrico a induzione, una testata in alluminio e una pompa professionale ad alte prestazioni, con un peso di appena 18,5 Kg per una portata d’acqua di 480 litri l’ora e una pressione fino a 150 bar.

Altrimenti l’idropulitrice a freddo Faip Power Plus 150 dispone di una testata in ottone, con un sistema avanzato per dosare il detergente in maniera davvero precisa. Questo macchinario vanta ottime performance di lavoro, con una portata di 540 litri l’ora e una pressione di esercizio fino a 120 bar, tuttavia il vero punto di forza è l’autonomia garantita dal serbatoio di grandi dimensioni. Inoltre la Power Plus 150 ha un motore elettrico a induzione a due poli, una tecnologia che non richiede manutenzione e permette di ridurre i costi delle pulizie.

Per le esigenze più complesse sono disponibili i modelli delle serie Flexy, Flector e Tornado, attrezzature portatili che lavorano sempre con l’acqua fredda, in grado di offrire una pressione elevata fino a 500 bar per la rimozione dello sporco più difficile e l’intervento sulle superfici più estese.

In alternativa nella gamma di idropulitrici a freddo Faip ci sono anche le macchine autonome con generatore e motore a scoppio, come il Robot 1445 con pressione di esercizio fino a 220 bar e motore Subaru a benzina, oppure il Maxi Robot con pistoni in ceramica e testata in ottone, pressione di lavoro fino a 500 bar e motori Honda a benzina o Yanmar diesel fino a 24 cv.

Tra i modelli Faip ci sono anche le idropulitrici fisse a freddo, da installare all’interno o all’esterno di industrie e officine per la pulizia professionale di ambienti di lavoro e macchinari. Il montaggio a parete permette di evitare qualsiasi ingombro, utilizzando la lancia per trattare le superfici e in maniera davvero comoda ed efficiente.

Ad esempio è disponibile nel catalogo Faip la Idro R, dotata di valvola by-pass per la sicurezza, temperatura massima fino a 60°, tubi ad alta pressione fino a 10 metri e un avanzato sistema per la miscelazione automatica del detergente.

Idropulitrici ad acqua calda Faip

La gamma Faip di idropulitrici professionali prevede un’ampia scelta di modelli che lavorano con l’acqua calda, una soluzione che consente di migliorare l’efficacia dell’intervento senza aver bisogno di una pressione troppo elevata. Anche in questo caso sono disponibili macchine portatili come la New KP 150, con una struttura compatta e robusta, con un peso contenuto, una temperatura fino a 90°, testata in ottone, elettropompa a 3 pistoni e aspirazione del detergente a bassa pressione.

Ovviamente non mancano anche le idropulitrici Faip autonome a caldo, dispositivi come i modelli della linea HW Kart con pistoni in ceramica e testata in ottone, pressione fino a 300 bar, motori benzina e diesel Honda, Yanmar e Kubota con caldaia ad alto rendimento per una pulizia ottimale. Per esigenze particolari ci sono anche le idropulitrici professionali Faip fisse a caldo, con montaggio a parete, tra cui l’esclusivo macchinario Multi Service con struttura in acciaio inossidabile, sistema antivibrazione e fino a 4 pompe per lavorare con 8 operatori allo stesso tempo.

Il riscaldamento dell’acqua può avvenire anche attraverso l’uso della corrente elettrica, infatti l’azienda propone delle macchine estremamente efficienti e robuste, dotate di serbatoio interno e in grado di assicurare un basso consumo d’acqua. Per questo motivo le idropulitrici a caldo elettriche sono tra le attrezzature più ecologiche della linea Faip, dispositivi a zero emissioni che garantiscono anche il mantenimento di una temperatura di esercizio costante, l’ottimizzazione nell’uso dei detergenti e una minore quantità di acque di scarto.

Per maggiori informazioni sulle idropulitrici professionali Faip è possibile visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo Faip.it, dove trovare tutti i prodotti e i contatti. Il gruppo, da oltre 50 anni sul mercato, è in grado di offrire non solo un’ampia scelta di attrezzature e macchinari per la pulizia professionale, prodotti certificati e sicuri, ma anche un efficiente servizio di distribuzione e un’assistenza tecnica qualificata, compresa la fornitura di ricambi in tempi rapidi.