Oltre 17 milioni di euro per formare i giovani: la Liguria investe sull'istruzione professionale

Approvati da Regione Liguria i nuovi criteri di programmazione per il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), relativi sia ai percorsi triennali ordinari per il triennio formativo 2026–2029 sia ai percorsi del sistema duale per l’anno formativo 2025/2026.

Le risorse saranno di oltre 17,6 milioni di euro grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021–2027, con il concorso di risorse statali e da una quota residuale di cofinanziamento regionale.

“Con questi nuovi criteri – dichiarano l’assessore alla Formazione Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione del FSE Marco Scajola – garantiamo un’offerta formativa stabile, strutturata e coerente con la distribuzione territoriale della popolazione giovanile. Il nostro obiettivo è offrire ai ragazzi percorsi concreti, capaci di sostenere non solo l’assolvimento dell’obbligo scolastico ma anche il loro inserimento qualificato nel mondo del lavoro, in linea con le esigenze delle imprese e del tessuto economico locale”.

Nel dettaglio, oltre 12,1 milioni di euro finanziano i percorsi triennali ordinari, che accompagnano gli studenti dalla formazione di base fino all’acquisizione di una qualifica professionale, mentre 5,5 milioni di euro sono destinati ai percorsi del sistema duale, che integrano l’apprendimento in aula con esperienze pratiche in contesti lavorativi reali, rispondendo in modo flessibile alle richieste di famiglie, enti formativi e imprese.