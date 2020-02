Emergenza Coronavirus, Comitato in Prefettura. Ansaldi (Alisa): “La donna positiva ‘catturata’ grazie al sistema di sorveglianza”

“La signora è stata ‘catturata’ perché Regione Liguria ha recepito ed implementato il sistema di sorveglianza. Recependo le circolari ministeriali in modo più sensibile, più proattivo, è riuscita ad essere intercettata una donna che non ricadeva in queste definizioni, questo è il motivo per il quale ha avuto un accesso ed è stata dimessa con la diagnosi di una banale influenza.

Filippo Ansaldi, responsabile della prevenzione e programmazione di Alisa, alla fine del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto in Prefettura ha specificato le motivazioni che hanno portato la 72enne di Castiglione d’Adda, trovata positiva ai test Coronavirus e che soggiornava all’hotel Bel Sit di Alassio, ad essere trasportata sabato scorso all’ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga.

“È stata identificata perché abbiamo considerato in modo più largo la circolare ministeriale e siamo riusciti a risalire alle aree di elevata circolazione che in questo momento sono nel lodigiano. Al momento dell’accesso del punto di primo intervento non rientrava nella definizione di caso” continua Ansaldi.

La riunione, presieduta dal Prefetto Antonio Cananà ha visto partecipare la consigliere della Provincia Luana Isella, i vertici provinciali delle forze di Polizia e dei vigili del fuoco, il commissario straordinario dell’Asl 2 Paolo Cavagnaro e i responsabili di Alisa e della Croce Rossa.

"Il sindaco di Alassio ha emesso un'ordinanza di quarantena obbligatoria per le persone che sono venute a contatto con la donna positiva al test del coronavirus - fa sapere il Prefetto di Savona - queste persone sono circa 140, tutte in quarantena presso i due hotel. Altre persone che hanno avuto contatti con la donna, sono in quarantena nelle loro abitazioni ad Alassio: nel frattempo si sta cercando di ricostruire tutti i contatti avuti dalla donna".