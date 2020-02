Varazze, tenta di rapinare una farmacia con una scacciacani: 34enne arrestato dai carabinieri

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Varazze, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una rapina in atto presso la farmacia San Nazario di Varazze. Giunti sul posto, i militari hanno colto in flagranza un uomo armato di pistola ancora all'interno del locale.

Il malvivente, un 34enne (le iniziali G.S. residente nella provincia di Monza Brianza), è stato bloccato dai carabinieri anche grazie al titolare della farmacia. Gli immediati accertamenti hanno acclarato che l’arma era di fatto una scacciacani, seppure perfetta riproduzione di un’arma vera.

L'uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Stazione carabinieri per poi essere tradotto nel carcere del capoluogo ligure.