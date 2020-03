La precisazione: "Il tampone effettuato in farmacia non riguarda il Coronavirus. Determina solo la presenza dello Streptococco"

"Ho ricevuto numerose telefonate di colleghi farmacisti che segnalano un notevole accesso in farmacia, ancor più accentuato nella giornata odierna domenicale, di persone e bambini che presentando sintomatologie delle vie aeree e febbre richiedono il tampone faringeo. Va messo subito in chiaro che il tampone effettuato in farmacia non riguarda in nessun modo il Coronavirus bensì determina o meno la presenza dello Streptococco". Cosi commenta in una nota il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello, ma anche farmacista.

"Questo fatto crea oltremodo grande preoccupazione tra i colleghi, del tutto giustificata. In primis perché l' accesso in farmacia non è in alcun modo regolamentato e regolamentabile, a differenza degli studi medici o dei presidi di primo soccorso. Inoltre il farmacista non può rispettare la distanza minima dal cliente con cui viene direttamente a contatto. Senza considerare che in media accedono giornalmente in farmacia 200 persone, con punte di oltre 1000 in alcuni casi come le farmacie h24: pensate a cosa succederebbe se un farmacista venisse contagiato".