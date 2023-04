Ripascimento spiagge del centro e dei Piani di Celle: entro fine 2023 la gara per l'affidamento dei lavori

I progettisti stanno lavorando per la consegna del progetto esecutivo a cui seguirà la gara per l’affidamento dei lavori, con la procedura che si concluderà entro la fine dell'anno.

Ha fornito una sorta di cronoprogramma il comune di Celle per quanto riguarda il tanto criticato, dalla minoranza e dai rappresentanti dei bagni marini, ripascimento delle spiagge cellesi dopo che era stato "scartato" per mancanza di fondi il progetto legato alla realizzazione delle isole sommerse.

In principio con lo scopo di aumentare la profondità delle spiagge, sia per la difesa dell’abitato, sia per migliorarne l’equilibrio rendendole più stabili e per favorire l’esercizio ai fini balneari, l’amministrazione comunale di Celle Ligure aveva commissionato una progettazione, estesa a tutto il litorale.

La progettazione fu approvata nell’ottobre 2018 con la delibera del 23 aprile della Giunta Comunale, per un importo complessivo di 13 milioni di euro. Il progetto nell'ottobre del 2018 era stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA da cui era risultato che lo stesso non comportava impatti significativi e negativi sull’ambiente.

Nel corso dell’anno 2022 il progetto era stato finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i fondi relativi alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b “Misura per gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, per un importo pari a 4 milioni e 700mila euro.

"Tale importo non è sufficiente per la realizzazione dell’intero progetto per cui l’Amministrazione di Celle Ligure ha deciso di intervenire sulle due celle litorali dei Piani e del Centro con un intervento di ripascimento strutturale su entrambe le celle litorali e con il prolungamento del Molo Crocetta - dicono dal comune cellese - La scelta progettuale pone come priorità il ripascimento strutturale per la difesa della costa rispetto alla realizzazione delle 'isole' in massi naturali in quanto la loro funzione di attrazione della linea di riva è subordinato ad un preventivo ripascimento. Questo intervento garantisce un importante potenziamento delle spiagge esistenti con conseguente aumento della resilienza della spiaggia a difesa dell’abitato e delle attività produttive connesse e contemporaneamente della superficie utile alla balneazione".

Il progetto di intervento sulla spiaggia del centro di Celle prevede un ripascimento con lo scopo di protendere verso il largo la linea di riva, con un conseguente aumento della profondità della spiaggia. Il versamento previsto è di 40.000 metri cubi di inerti ed è integrato da un’opera fissa costituita dal prolungamento di 15 metri dell’attuale molo “Crocetta” di estremità est (spalla di sottoflutto) della spiaggia. La spiaggia, a ripascimento ultimato, assumerà una profondità variabile da 70 metri all’estremità di levante a 45 metri all’estremità di ponente, con un aumento medio di profondità di spiaggia di circa 11 metri.

Il progetto di intervento sulla spiaggia dei Piani di Celle consiste in un ripascimento con lo scopo di protendere anche in questo caso verso il largo la linea di riva, con un conseguente aumento della profondità di spiaggia. Il versamento previsto è di 27.000 metri cubi di inerti. La spiaggia, a ripascimento ultimato, assumerà una profondità variabile da 40 metri nella zona centrale, a 30-35 metri alle due estremità, con un aumento medio di profondità della spiaggia di circa 7 metri.

Nel mese di aprile si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi con l’acquisizione di tutti i pareri degli enti competenti.