Conseguenze della A6 chiusa: traffico paralizzato dal Cadibona a corso Ricci a Savona

Tra le conseguenze della temporanea chiusura di un tratto di autostrada A6 "La Verdemare" (leggi tutti i dettagli QUI) si è avuto un inevitabile congestionamento del traffico savonese.

Numerosi mezzi pesanti, costretti a uscire dall'autostrada all'altezza del casello di Altare, si sono riversati in via Nazionale Piemonte. Questo ha causato una lunga coda di autoarticolati, a partire dalle curve del colle di Cadibona, fino a scendere nel centralissimo corso Ricci.

A causa di tutta una serie di eventi concomitanti, dalla vicenda legata a Funivie SpA, all'incidente che aveva visto un autoarticolato ribaltarsi in curva, fino al maltempo delle ultime ore, tra le raccomandazioni della Provincia era emerso l'invito a non usare, se non in casi di estrema urgenza, la Strada Provinciale (SP) 29 del Cadibona (dettagli QUI). La decisione era stata oggetto di una riunione urgente in Provincia. Ma purtroppo la chiusura in regime di emergenza di un tratto di A6 ha vanificato la decisione precedente.