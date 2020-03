Viminale conferma: si può fare una passeggiata o andare dal tabaccaio, ma con autodichiarazione

Sgombriamo subito il campo dai dubbi: nei decreti emanati dal governo non c'è un divieto assoluto di passeggiata. Fonti del Viminale infatti confermano che chi esce di casa per prendere aria, per portare fuori il cane, per andare dal tabaccaio o in edicola non è passibile di sanzione. Esiste un deciso invito a restare a casa, ma di fatto non esiste il "divieto di passeggiata".