Savona, online il questionario anonimo per raccogliere dati sull'elaborazione del Piano urbano per la mobilità sostenibile

Dopo la parte iniziale del Piano, che ha visto una una campagna di indagine su strada dalla società Sintagma con rilievi dei flussi di traffico, conteggio dei veicoli, interviste origine/destinazione, analisi della domanda e offerta di sosta ed interviste ai commercianti, ora viene lanciato il questionario online.

Il questionario anonimo è disponibile sulla homepage del sito del Comune di Savona.

I dati vengono inviati automaticamente all’account Google della società Sintagma, che li elaborerà per la stesura del Quadro conoscitivo.

"Il sondaggio ha ad oggetto gli spostamenti giornalieri più importanti - spiega Palazzo Sisto - e le esigenze e preferenze delle persone in tema di mobilità. Mappando le principali polarità degli spostamenti, sarà possibile verificare quali siano dunque i luoghi di maggior traffico in città". "Obiettivo ultimo – prosegue il Comune - è raccogliere informazioni per individuare strategie ed azioni correttive e specifiche volte a migliorare la qualità della vita, la qualità dell’ambiente, avere una maggiore fluidità negli spostamenti, migliori servizi di trasporto collettivo, una città più accessibile".

Il questionario è diviso in sezioni e indaga luogo di partenza e arrivo, motivo, frequenza e orari dei principali spostamenti quotidiani, così da individuare le maggiori polarità del traffico urbano. Vengono chiese opinioni sulla mobilità dolce, ovvero quanto siano graditi, e in che forma, gli interventi di moderazione del traffico, ztl, sharing, parcheggi di scambio ecc.

Le sezioni successive riguardano la propensione all’uso della bicicletta, la mobilità pedonale, il trasporto pubblico, la mobilità elettrica. Relativamente alla mobilità ciclistica e pedonale si approfondiscono i motivi che incoraggiano o eventualmente dissuadono i cittadini agli spostamenti su due ruote e a piedi. Per il trasporto pubblico locale l’uso è certamente influenzato dalla percezione che gli utenti hanno di potenzialità e limiti del servizio.

"Tante più risposte verranno fornite dai cittadini – spiega Palazzo Sisto - quanto più il sondaggio sarà interessante e utile ai fini della redazione del Quadro Conoscitivo, infatti, le informazioni raccolte seguiranno azioni, interventi materiali e interventi di pianificazione, che l’Amministrazione potrà attuare nel breve, medio e lungo periodo".