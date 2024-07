E' stata ricoverata al santa Corona la giovane donna di 28 anni che questa mattina è caduta dal terzo piano di un palazzo in via Robatto. Il fatto è accaduto poco prima delle nove.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Savona e il 118. La donna ha numerosi traumi ed è stata portata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause della caduta.