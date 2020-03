Coronavirus, al via la raccolta fondi per aiutare la Croce Rossa di Loano

Il comitato loanese della Croce Rossa Italiana ha promosso una raccolta fondi per l'acquisto di presidi, attrezzature e dispositivi di protezione individuali da utilizzare nella gestione dell'emergenza coronavirus.



Grazie all'impegno di volontari e dipendenti, attualmente il comitato loanese della Cri sta garantendo lo svolgimento di diverse attività: un servizio di trasporto sanitario “dedicato” al Covid-19 attivo sulle 24 ore; il servizio “Pronto Farmaco” con la consegna a domicilio dei medicinali; il servizio di soccorso sanitario urgente (118) su tutto il territorio di Loano e dei comuni limitrofi; i servizi di trasporto ordinari.



“Il comitato di Loano non è solo un'associazione d'interesse pubblico – spiegano dalla Cri loanaese – ma è un gruppo formato da genitori, studenti e lavoratori che (nonostante tutti i rischi) hanno deciso, in maniera volontaria e gratuita, di dedicare il proprio tempo libero agli altri. Non siamo numeri su una lista ma una vera e propria famiglia che cerca di aiutare le altre famiglie del nostro territorio”.



Tutti i volontari sono addestrati ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza, ma hanno bisogno delle attrezzature e dei dispositivi necessari per poter lavorare in sicurezza. Per questo motivo, i volontari chiedono ai loanesi (e non solo) di sostenere il loro lavoro con un piccolo contributo economico.



“I fondi raccolti ci consentiranno di acquistare mascherine, guanti, camici, disinfettante, gel mani igienizzante ed ogni altro presidio utile ad effettuare i servizi in sicurezza, sia per noi che per i nostri pazienti”.



Di seguito il link alla raccolta fondi attivata sulla piattaforma GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/coronavirus-aiutiamo-la-croce-rossa?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet