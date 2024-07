Albenga, accusa un malore in mare: anziano in codice rosso al Santa Corona

Questa mattina, intorno alle ore 9, un anziano ha accusato un malore mentre si trovava in mare ad Albenga, nella zona compresa tra i camping Fiori e Roma, in via dei Deportati Albenganesi.

I bagnini hanno prontamente prestato soccorso, portato l'uomo a riva e praticato un massaggio cardiaco. La centrale operativa del 112 è intervenuta tempestivamente, attivando la Croce Bianca di Albenga, l'automedica Sierra 2 e la Capitaneria di Porto per garantire un intervento rapido ed efficace.

L'anziano, nato nel 1949, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Albenga per ricevere le cure necessarie.