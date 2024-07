Sarà Fabio Fazio a presentare il dossier di Savona Capitale della cultura alla città

I temi individuati sono nove (le rotte già illustrate alla città) con 9 luoghi e 9 assi. I luoghi sono Palazzo Della Rovere, punto di attraversamento tra la Darsena e la Cappella Sistina , per cui Palazzo Sisto ha cercato la collaborazione con il Vescovo Gero e il sottosegretario sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione del Vaticano Antonio Spadaro per un bando che dovrà scovare “il nuovo Michelangelo”, dei nostri tempi.

“Abbiamo iniziato a costruire dialoghi con altre città del Mediterraneo – ha detto Verri – per pensare un nuovo network del Mediterraneo, ora luogo di separazione e di differenze. Savona si candida per fare tornare questo mare luogo d'incontro”.

“In questo percorso di incontri per Savona Capitale della Cultura – ha spiegato il sindaco Russo – abbiamo chiesto quali sono le rotte della cultura per ognuno di voi. Un approccio che ha visto anche reazioni diverse, ogni risposta, ogni atteggiamento è un'informazione per noi. Abbiamo però capito che il filo conduttore è la voglia di esserci. Da aprile abbiamo raccolto 350 idee progettuali e altre ne stanno arrivando. Da tutto questo inizia a prendere forma il dossier perché con gli incontri non abbiamo finito il nostro percorso, anzi lo iniziamo ora”.