Emergenza Coronavirus: salgono a 326 (+ 65) i casi in Liguria, in provincia di Savona 36 (di cui 8 in Terapia intensiva)

Sono saliti a 326 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 65 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 170 mentre 156 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.289 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure. 19 i deceduti.

Dei 170 ospedalizzati, 54 in sono in terapia intensiva (+65 rispetto a ieri, +16 in Terapia intensiva) suddivisi tra:

- Asl 1: 18 (di cui 2 in Terapia intensiva)

- Asl 2: 36 (di cui 8 in Terapia intensiva)

- San Martino: 51 (di cui 24 in Terapia intensiva)

- Evangelico: 18 (di cui 8 in Terapia intensiva)

- Galliera: 21 (di cui 5 in Terapia intensiva)

- Asl 4: 1

- Asl 5: 25 (di cui 7 in terapia intensiva)

- Al domicilio: 156

In sorveglianza attiva in totale sono 1.289 in Liguria (+165 rispetto a ieri) di cui:

- Asl 1 – 175

- Asl 2 – 343

- Asl 3 – 184

- Asl 4 – 238

- Asl 5 – 349

Venerdì 13 marzo 2020

Aggiornamento dalle ore 00:00 alle ore 17:00

In parentesi dalle ore 17:00 del 12 alle 17:00 del 13 marzo

Chiamate totali alla Centrale 112 Liguria: 3052 (4691)

Chiamate gestite: 2512 (3866)

• Transitate al PSAP2: 1344 (2141)

• Filtrate: 1168 (1725)

Informazioni 825 (1212)

Altro: 540 (855)

Chiamate passate alle cinque centrali dell’emergenza sanitaria: 1082 (1730)

• 118 Genova: 509 (610)

• 118 Savona: 162 (254)

• 118 Imperia: 160 (252)

• 118 La Spezia: 119 (191)

• 118: Lavagna: 111 (163)

• Altri fuori Regione: 21 (37)

Dati delle chiamate per Coronavirus aggiornati alle ore 17 di oggi: 825 (1212)

309 (501) sono state trasferite alle 5 centrali 118 della Liguria

141 197) sono state trasferite ai reperibili di igiene delle diverse ASL dicendo agli utenti di rimanere a casa, non recarsi in PS e che verranno ricontattati

375 (514) che volevano solo informazioni