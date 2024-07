Varigotti, amministrazione al lavoro su ordine, decoro e lavori pubblici: il punto con cittadini ed esercenti

Lo stato di alcune manutenzioni del territorio, le prime mosse dell'Amministrazione Berlangieri, alcune segnalazioni relative a problematiche emergenti soprattutto in estate, quando l'afflusso di turisti fa letteralmente lievitare le presenze nel rione.

Un incontro partecipato quello del quarto appuntamento del “Caffè col sindaco” in quel di Varigotti, al quale hanno partecipato il primo cittadino con gli assessori Folco, Luzi e Sericano, i quali hanno risposto ad alcune criticità e osservazioni esposte da parte della cittadinanza e degli esercenti varigottesi.

Tra i punti sollevati dai presenti quello dell'ordine e del decoro pubblico che sul rione del ponente cittadino vede coinvolto con particolare interesse le spiagge ma non solo, ad esempio sono stati 15 i camperisti abusivi sanzionati lo scorso fine settimana. Il sindaco in questo senso ha annunciato di voler, per la prossima stagione estiva, organizzare una gestione unitaria affidando la cura e la manutenzione dei litorali ad un soggetto unico, mentre si stanno predisponendo una segnaletica dedicata (con uno specifico focus a seconda della zona dove i cartelli saranno esposti) e un flyer informativo sui corretti comportamenti da tenere che verranno distribuiti nelle strutture ricettive, shuttle, stabilimenti balneari e associazioni di categoria.

Decisamente più corposo l'argomento legato invece alla manutenzione del territorio, alla sua pianificazione e ai lavori pubblici, che nel prossimo futuro riguarderanno location simbolo della località rivierasca come il Centro Civico Fontana innanzitutto per la sua messa in sicurezza e poi per la conclusione della posa dei nuovi giochi.

L'aggiornamento sullo stato delle azioni intraprese lo ha riferito l'assessore Folco: dalle manutenzioni di piastrelle pericolanti e sconnesse o lampioni malfunzionanti, ai lavori sull'Aurelia di riqualificazione della passeggiata tra il porto e l'abitato di Varigotti, passando per il lungomare per il cui restyling si procederà a lotti. L'assessore ha annunciato come nel secondo lotto, per il quale sono state finanziate finora le opere fino all'altezza dei Bagni Gallo con l'operazione di svincolo dell'ex Plaza, l'Amministrazione cercherà di mettere a disposizione fondi per mettere a cantiere anche le rientranze verso il mare (ad esempio lo spiazzo all'altezza del campo da tennis) che altrimenti sarebbero ad oggi prive di copertura economica. Oltre, ovviamente, a giungere poi alla completa conclusione dell'opera fino al complesso del Saraceno.

La richiesta dei residenti, in particolare, è stata quella di impiegare gli oneri di urbanizzazione relativi a interventi in zona sul rione. Indirizzo già intrapreso, secondo quanto ha riportato l'assessore Luzi, dall'Amministrazione, per la quale i soldi spesi in operazioni a scomputo devono essere funzionali all'opera da scomputare, con l'intenzione di effettuare un controllo attento dell'ufficio Lavori Pubblici in tal senso.